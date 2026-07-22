عصر الذكاء الاصطناعي: هل انتهى زمن التسامح مع عدم الكفاءة؟

يشهد العالم اليومغير مسبوقة يقودها، الذي أصبح حاضراً بقوة في. ففي ثوانٍ معدودة، باتت هذه الأنظمة قادرة على، و، و، و، بل والمساعدة الفعالة علىورغم ما يثيره هذا التطور المتسارع من حماس لدى البعض ومخاوف لدى آخرين، فإن السؤال الأهم والأعمق لا يتعلق بالآلات أو الخوارزميات، بل بمكانةوقيمتها في عالم أصبحت فيه بعض المهام تُنجز بسرعة ودقة تفوق أحياناً ما يستطيع الإنسان تقديمه.على مدى عقود، تمكنت العديد من المؤسسات من مواصلة نشاطها رغم وجود أوجه قصور مختلفة:معقدة،، بطء في الإنجاز، أو أساليب عمل لم تعد تواكب العصر. وكانت هذه النقائص تُخفى أحياناً بفعل الروتين أو بفضل زيادة عدد الموظفين أو طول آجال التنفيذ. أما اليوم، فإن هامش التسامح مع هذه الاختلالات بدأ يتقلص بشكل ملحوظ.فالذكاء الاصطناعي لا يخلق نقاط الضعف بقدر ما يكشفها. فهو يسلط الضوء علىالتي كانت تمر سابقاً دون أن تثير الانتباه. وتُعدأول المجالات المعنية بهذه التحولات، إذ أصبحت عمليات، و، وقابلة للأتمتة بسرعة وكفاءة لافتتين.غير أن التحول الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في نوعيةالمطلوبة مستقبلاً. ويمكن القول إنيكشف اليوم عنقد تصبح أكثر وضوحاً خلال السنوات القادمة.أول هذه الأنواع هوالمرتبطة بالمهام التكرارية. فكلما كانت الوظيفة قائمة على تطبيق إجراءات آلية ثابتة ومحددة، ازدادت إمكانية تعويضها بالأنظمة الذكية. وعندها تنتقلللعمل البشري نحوأما النوع الثاني فيتمثل في. فالتاريخ يثبت أنكان دائماً في صالح من يمتلكون استعداداً، وأن مقاومة الابتكار بدعوى حماية المهن أو الحفاظ على الوضع القائم ليست سوى معركة مؤجلة الخسارة. ويُستحضر هنا مثالالتي تأخرت في تبنيلسنوات طويلة، مدفوعة بمخاوف تتعلق بمصير فئة الخطاطين والحفاظ على أساليب الإدارة التقليدية، وهو ما أسهم في تعميقبينها وبين أوروبا التي كانت تشهد آنذاكمتسارعة. واليوم، يتكرر المشهد في ثوب رقمي جديد؛ فلم يعديُقاس بحجم المعرفة المخزنة في الأذهان أو الأرشيفات، بل بالقدرة على استثماروتوظيفها بفاعلية لرفعوتحسين. أما الانغلاق على الأساليب القديمة ورفض التكيف مع التحولات الجارية، فلن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى التراجع وفقدان القدرة على، وربما إلىمنومن حركة التاريخ نفسها.أما النوع الثالث فيخص. فالكثير من المسؤولين كانوا يقضون جزءاً مهماً من وقتهم فيومتابعة المؤشرات والتنسيق الإداري. ومع تطور، أصبحت هذه المهام أكثر سهولة وأقل استهلاكاً للوقت. وبالتالي، فإن ما يميزاليوم لم يعد قدرته على إنتاج الجداول والتقارير، بل قدرته على، و، وفي الظروف المعقدة وغير المؤكدة.ليست بمنأى عن هذه التحولات العالمية. فعديد القطاعات، مثل، بدأت تشهد دخولاً متزايداً للتقنيات الذكية القادرة على إنجاز مهام كانت تُنفذ سابقاً بشكل يدوي. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التغييرات ستحدث أم لا، بل مدى سرعة انتشارها وتأثيرها في مختلف قطاعاتومع ذلك، سيكون من الخطأ النظر إلىباعتباره مجرد تهديد. فالتاريخ الاقتصادي يعلمنا أنتُلغي بعض الأنشطة لكنها في المقابل تخلق. وهي في الغالب تعيد تشكيل الوظائف أكثر مما تؤدي إلى اختفائها بالكامل.فيمثلاً، تساعد أنظمةالأطباء على تحليل كميات هائلة منودعم. وفي، تساهم في إعدادومتابعة المتعلمين بصورة أكثر تخصيصاً. أما في مجالات، فقد أصبحت قادرة على تسريعويُعدمثالاً واضحاً على ذلك. فبرامجالحديثة قادرة على المساعدة في، واكتشاف بعض، وتسريع إعداد. لكنتظل دائماً على عاتق المهندس. فالآلة يمكن أن تقترح، لكنها لا تتحمل نتائج الخطأ ولا تبعات القرار. ولذلك تبقىعنصراً لا غنى عنه.إن هذه التحولات تؤكد حقيقة أساسية مفادها أنلا يستبدل، بل يغير الطريقة التي يخلق بها الإنسان. فكلما ازدادت قوة، ازدادت أهمية الصفات الإنسانية التي يصعب على الآلات تقليدها، مثل، و، و، و، والقدرة علىلكن ثمة خطراً آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي. فالإفراط في الاعتماد علىقد يؤدي إلى نوع جديد من. واستخدام أداة دون فهم آليات عملها، أو قبول نتائجها دون تدقيق، أو اتخاذ قرارات اعتماداً عليها دون استيعاب أسسها، كلها ممارسات قد تخلقخطيرة.ولهذا فإنلن تقتصر على معرفة كيفية استخدام، بل ستشمل أيضاً القدرة على، و، و. ففي عالم أصبحت فيه الإجابات متاحة بضغطة زر، تصبحهي الميزة الحقيقية التي تصنع الفرق.وبالنسبة إلى، فإن الرهان يتجاوز الجانب التقني البحت. فهو يرتبط بمستقبل، وبقدرةعلى مواكبة التحولات المتسارعة. كما يتطلب الاستثمار فيوترسيخ، حتى يظل المواطن قادراً على التأقلم مع مهن تتغير باستمرار.في النهاية، لا يهددالعمل البشري بقدر ما يعيد تعريف قيمته. ففي عالم الغد لن تُقاس فقط بما نعرف إنجازه بأنفسنا، بل أيضاً بقدرتنا علىمن الأدوات المتاحة.السؤال الحقيقي إذن ليس:بل: