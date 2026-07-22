مهرجان قرطاج: نوردو يرفع سقف العروض الشبابية بفرجة بصرية وموسيقية متكاملة

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لم تكن سهرة الفنان، المعروف باسمه الفني، مساء الثلاثاء على ركح، مجرد حفل غنائي، بل تحولت إلى احتفال جماعي بالحياة، امتزجت فيه الموسيقى بالرقص والصورة، وانصهرت فيه طاقة الفنان بحماس جمهور غصت به المدارج، غالبيته من فئة الشباب، ليصنع معه عرضا فرجويا متكاملا استمر أكثر من ساعتين، ضمن فعالياتوعادإلى ركح قرطاج بعد أول لقاء جمعه بجمهور هذا المسرح العريق سنة 2023، لكنه اختار هذه المرة أن يقدم تجربة مختلفة، راهن فيها على، فجمع بين الغناء الحي والعزف الموسيقي والكوريغرافيا والمؤثرات البصرية، في عرض بدا منذ لحظاته الأولى أقرب إلى لوحة متحركة تتغير ملامحها مع كل أغنية.وفي محاكاة للعروض العالمية الكبرى، دخل الفنان الركح وسط عرض استعراضي صمم بعناية، قبل أن يفرض حضوره بحركة متواصلة وطاقة لافتة لم تعرف السكون. تنقل بخفة بين مختلف فضاءات المسرح، متفاعلا مع الفرقة الموسيقية التي ضمت نخبة من أبرز العازفين في الساحة الفنية التونسية بقيادة، كما شارك الراقصين مختلف اللوحات الكوريغرافية التي تعاقبت طوال السهرة.ولم يكن الجمهور مجرد متلق للعرض، بل تحول إلى أحد أبطاله. فمنذ الدقائق الأولى، علت الهتافات ورددت المدارج اسموكلمات أغانيه، بينما رافقه الآلاف بالغناء والتصفيق والرقص، في مشهد عكس العلاقة الخاصة التي نجح الفنان في بنائها مع جمهوره. وبدا واضحا أن طاقته فوق الركح كانت تنتقل تلقائيا إلى الحاضرين، الذين عاشوا العرض بكل تفاصيله، حتى بدا المسرح بأكمله ينبض بإيقاع واحد جمع الفنان وجمهوره في حالة من الانسجام والتواصل المباشر.ولعل أبرز ما ميز هذه السهرة أنلم يكتف بأداء أغانيه، بل حرص على صناعة تجربة وجدانية كاملة، يكون فيها الجمهور شريكا في صناعة الفرجة. فكل أغنية كانت مناسبة لإطلاق موجة جديدة من الحماس، وكل انتقال موسيقي كان يبعث إحساسا متجددا بالحب والطاقة والإقبال على الحياة، وهي الرسائل التي ظلت حاضرة طوال العرض.وافتتحالسهرة بلوحة راقصة على أنغام أغنيته، التي حققت انتشارا واسعا منذ صدورها سنة 2020، قبل أن ينتقل إلى، التي رافقتها وصلة إيقاعية طويلة أتاحت للعازفين إبراز قدراتهم التقنية، ثم واصل تقديم باقة من أبرز أعماله، من بينهاوشكلت أغنيةإحدى أبرز محطات السهرة، حيث قدمها الفنان في توزيع موسيقي جديد منحها بعدا أكثر شاعرية، انطلق من عزف الناي الذي قدمه، أحد أبرز عازفي الناي في تونس، والذي سبق أن رافق كبار الفنانين التونسيين والعرب والعالميين في محطات فنية عديدة.وخلال الجزء الأول من العرض، أعادتقديم عدد من أغانيه في توزيعات موسيقية جديدة منحتها أبعادا مختلفة، إذ حضرت الموسيقى الوترية والتوزيعات الأوركسترالية بقوة، فتحولت أعمال ارتبطت في نسخها الأصلية بالإيقاعات الإلكترونية والراب إلى أعمال أكثر ثراء على المستوى الموسيقي. وقد تجلت في هذه التجربة ألحانفي صياغة أوركسترالية قادها، لتقدم للجمهور عشرين أغنية مزجت بينوالإيقاعات الشرقية وأنماط موسيقية أخرى.وكان الجانب البصري أحد أهم رهانات هذا العرض، من خلال توظيف الشاشات العملاقة والإضاءة واللوحات الكوريغرافية التي تنوعت بين الرقص الجماعي والثنائي والرقص المعاصر والدبكة والهيب هوب، وصولا إلى لوحات مستوحاة من، في انسجام واضح بين الحركة فوق الركح، ومضامين الأغاني، وحضور الراقصين.وتواصلت رحلة الأغاني مع، التي رافقتها رقصة ثنائية معاصرة، ثمفي لوحة مستوحاة من الدبكة، قبل أن ينتقل إلى مساحة أكثر هدوءا وتأثيرا من خلال عدد من الأغاني ذات الطابع الوجداني، من بينها، إحدى أغاني مسلسلالذي عرض خلال شهر رمضان 2026 للمخرجة، التي كانت من بين الحاضرين في هذه السهرة.ورغم تغير الإيقاعات بين أغنية وأخرى، حافظعلى نسق تصاعدي للعرض، متنقلا باستمرار بين الأداء الغنائي والتفاعل مع الجمهور، ليؤكد حضوره كفنان يعرف كيف يدير إيقاع الركح ويحافظ على شد انتباه جمهوره حتى اللحظات الأخيرة.واستضاف الفنان خلال الجزء الأول من عرضه الفنان المصري، ليؤديا معا أغنية، التي شكلت سنة 2023 إحدى المحطات المهمة في انفتاحعلى الساحة الفنية العربية، إلى جانب مشاركة الفنان المصريفي هذا العمل.وانقسم العرض إلى جزأين، اختار في ثانيهما أن يمنح الأولوية لرسائل المحبة والتواصل الإنساني. وفي هذا الإطار، استضاف الفنانة المصرية، التي شاركته أداء أغنية، وهي الأغنية التي حققت منذ صدورها ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية. وكشف، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الحفل، أنه سيشارك الفنانة المصرية أداء هذه الأغنية في سهرة فنية بمصر يومالجاري.ولم يقتصر خطاب العرض على الموسيقى، بل حمل أيضا رسالة إنسانية واضحة تدعو إلىبين الناس. وتجسد ذلك خصوصا في أغنية، التي رافقتها لوحة استعراضية شارك فيها أطفال وشباب وثنائي من كبار السن، في مشهد احتفى باستمرارية الحب وتواصل الأجيال، مؤكدا أن الموسيقى تظل لغة جامعة تتجاوز العمر والاختلافات.ومن خلال هذا العرض، الذي أُنتج خصيصا لركح قرطاج، ووفق تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدحضوره كأحد أبرز الفنانين الشبان الذين يعملون على تطويرفي تونس، عبر الانفتاح على تجارب موسيقية متنوعة والاستثمار فيوالصورة، مقدما تجربة متكاملة أثبتت أن نجاح الفنان لا يقاس فقط بعدد الأغاني الرائجة، بل أيضا بقدرته على صناعة لحظة فنية حية يذوب فيها الحاجز بين الركح والمدارج، ويتحول فيها الجمهور إلى شريك في صناعة الفرجة.وانتهت السهرة كما بدأت، بطاقة جماعية عالية وإحساس مشترك بالحيوية والحب والإقبال على الحياة، في عرض أكد أنأصبح أحد أبرز الأسماء القادرة على خوض رهان الركح الكبير في