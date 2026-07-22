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الحرب الأمريكية الإيرانية.. تهديدات جديدة وتصعيد عسكري وتحركات دبلوماسية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 06:16 قراءة: 1 د, 16 ث
      
دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد في اليوم الـ35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم الـ144 من اندلاع الحرب، وسط استمرار التهديدات العسكرية وتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي موقع نووي قد تسعى إيران إلى إعادة تشغيله "سيتم استهدافه مجددا"، مشددا على استمرار السياسة الأمريكية الرامية إلى منع طهران من استئناف أنشطتها النووية.


من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الحصار المفروض على إيران لا يزال متواصلا، مؤكدا أن الضغوط الأمريكية تتصاعد مع إمكانية مواصلة تشديدها خلال الفترة المقبلة.


وفي المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده تواصل العمل وفق توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن قدرات الردع الإيرانية "امتدت إلى ما وراء الحدود"، معتبرا أن أي قوات برية مهاجمة لن تتمكن حتى من الاقتراب من الأراضي الإيرانية، بحسب تعبيره.

وفي السياق العسكري، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة معادية في غرب البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هويتها أو الجهة التي أطلقتها.

وفي تطور آخر، وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ ما وصفها بـ"ضربات دفاعية" ضد إيران.

وعلى الصعيد الإقليمي، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث بحث الجانبان ملف الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، إلى جانب الدعم الأمريكي للجيش اللبناني.

وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بالقرب من إحدى وحداته في بلدة زوطر الغربية، دون الإعلان عن سقوط إصابات.
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