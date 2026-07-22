الحرب الأمريكية الإيرانية.. تهديدات جديدة وتصعيد عسكري وتحركات دبلوماسية

دخلت المواجهة بينمرحلة جديدة من التصعيد في، وسط استمرار التهديدات العسكرية وتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية.وأكدأن أي موقع نووي قد تسعى إيران إلى إعادة تشغيله "سيتم استهدافه مجددا"، مشددا على استمرار السياسة الأمريكية الرامية إلى منع طهران من استئناف أنشطتها النووية.من جانبه، أعلنأن الحصار المفروض على إيران لا يزال متواصلا، مؤكدا أن الضغوط الأمريكية تتصاعد مع إمكانية مواصلة تشديدها خلال الفترة المقبلة.وفي المقابل، شددعلى أن بلاده تواصل العمل وفق توجيهات، مؤكدا تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن.كما قالإن قدرات الردع الإيرانية "امتدت إلى ما وراء الحدود"، معتبرا أن أي قوات برية مهاجمة لن تتمكن حتى من الاقتراب من الأراضي الإيرانية، بحسب تعبيره.وفي السياق العسكري، أعلنإسقاطفي غرب البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هويتها أو الجهة التي أطلقتها.وفي تطور آخر، وافقعلى استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ ما وصفها بـضد إيران.وعلى الصعيد الإقليمي، استقبلفي البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان ملف، إلى جانبوفي جنوب لبنان، أعلنأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بالقرب من إحدى وحداته في، دون الإعلان عن سقوط إصابات.