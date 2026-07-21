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مدنين: افتتاح اقامة فنية لاول مرة بدار الثقافة جربة اجيم تشجيعا للابداع ودفعا للعمل الثقافي

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 23:10 قراءة: 2 د, 5 ث
      
دخلت  الاقامة الفنية بدار الثقافة جربة اجيم حيز الاستغلال تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة لمهرجان الارجوان لمسرح الشباب والطفل لتحتضن اولى الفرق المسرحية التي ستؤثث المهرجان لتمثل مكسبا مهما الاول من نوعه في دور الثقافة من شانه ان يدعم العمل الابداعي ويستقطب الفنانين والمبدعين، وفق بسام الوريمي مدير دار الثقافة جربة اجيم.

وانتظم مساء يوم امس حفل لتدشين هذه الاقامة الفنية ذات الطابع المعماري المميز والذي جمع بين النمط التقليدي الجربي وبين الحديث في توظيف مدروس للخصوصيات وللمكان مع لمسات ابداعية بالخط العربي  فاضفت جمالية عززت خصوصية البناء الايكولوجية والصديقة للبيئة.

وجاء انجاز الاقامة في اطار  مشروع "فاعل فاعلة _ الشباب ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس " الذي ينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الاتحاد الاوروبي ومساندة المملكة الهولندية انبثق تطلعات الشباب لياتي استجابة لحاجياته ولمقترحاته في استشارات حول برنامج التنمية المحلية ببلدية جربة اجيم لدعم الحياة الثقافية بالمنطقة التي تحتاج الى استقطاب الشباب المبدع والفنان وفق مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي لدى اشرافها على تدشين الاقامة.
واضافت اهمية اعطاء فرصة للصوت المحلي في ضبط حاجياته ومشاريعه لما لها من اثر مباشر وناجع مؤكدة مواصلة المركز تقديم البرامج والمشاريع الجديدة الرامية الى اعطاء الاضافة في شراكة مع المجتمع المحلي والجهوي .
وابرزت ان هذه الاقامة الفنية الايكولوجية ستمثل فضاء للاقامة الفنية والابداع والتكوين والتبادل الثقافي بما من شانه ان يساهم في تمكين الشباب وتنمية مواهبه وتعزيز مشاركته في الحياة الثقافية المحلية وترسيخ مبدا المساواة بين الجنسين ودعم الموروث الثقافي والابداعي والاسهام في التنمية المحلية المستدامة.

ومن جهته اشار ايمن بن يوسف كاهية مدير تصرف في دور الثقافة بالادارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ان هذه الاقامة الفنية النموذجية الاولى من نوعها بمؤسسات دور الثقافة على المستوى الوطني تمثل مشروع الشباب وحلمه موجه للشباب المبدع وللفنانين في كل المجالات الابداعية الفنية سيكون فضاء متكاملا بدار الثقافة يعزز ما توفره من قاعات عروض وفضاءات للمعارض مع الاقامة بما يساعده على الابداع وتفجير طاقاته الابداعية واستقطاب الفنانين من المنطقة ومن مختلف الولايات.
واعتبر المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين طارق المحضاوي ان هذا الفضاء الاول من نوعه بدور الثقافة سيمكن الشباب من التفاعل اكثر ومن تبادل الخبرات وتجميع الشباب من مختلف المناطق للتدرب على مختلف الفنون الجميلة وعقد الشراكات مشيرا الى انه يوفر الاقامة ايضا لذوي الاحتياجات الخصوصية من خلال وضع ممر يسمح بدخولهم وغرفة لايوائهم من بين طاقة جملية يوفرها تبلغ 10 اسرة قابلة للتوسعة في مراحل مقبلة.
ولفت ان ولاية مدنين استفادت بمشروعين في اطار هذه الشراكة وبرنامج فاعلة منها هذه الاقامة ومسرح الهواء الطلق ببن قردان في دفع للعمل الثقافي.
بر
 
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