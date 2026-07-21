بعد مشاركته في كأس العالم: أنتوني تيلور يعلن اعتزاله التحكيم على مستوى النخبة في كرة القدم

أعلن ​أنتوني تيلور اليوم الثلاثاء اعتزاله ​التحكيم على مستوى مسابقات ‌النخبة في كرة القدم، ‌بعد مسيرة ‌مهنية متميزة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن وشملت 831 مباراة.وينهي الحكم ⁠البالغ من العمر 47 عاما مسيرته بعد تعيينه الأخير في كأس ​العالم، حيث أدار مباراة الدور ثمن النهائي بين البرتغال ⁠وإسبانيا في الولايات المتحدة.وقال تيلور في بيان نشر على موقع البطولة الانقليزية الممتازة على الانترنت "كان التحكيم على مستوى النخبة شرفا عظيما، لكن الضغط شديد والتدقيق مستمر".وأضاف "حان الوقت الآن للتنحي والتطلع إلى الانتقال إلى الفصل التالي من مسيرتي المهنية".وأمضى تيلور 16 ​موسما في التحكيم بالبطولة الانقليزية الممتازة، حيث أدار 432 مباراة في بطولة الأضواء ‌بإنقلترا.