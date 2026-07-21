JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:41 Tunis

صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة (الرائد الرسمي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 21:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
صدر بالرائد الرسمي  للجمهورية التونسية،بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية، الامر عدد 140 لسنة 2026 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة.

و تقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الاحد 27 سبتمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وفق الفصل الاول من نص الامر.


وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 جويلية 2026 و القاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر.


وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان نظمت العام الماضي عمليتين اثنتين للتصويت على سحب الوكالة من عضوين اثنين في مجلسين محليين في ولاية المهدية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333278

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 جويلية 2026 | 6 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:16
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 12
Babnet
Babnet47°
39° Babnet
الــرياح:
2.62 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-33
42°-31
40°-29
38°-27
38°-26
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/07)     1106,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/07)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio