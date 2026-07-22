إلهان عمر حول رفض هيغسيث ترقية نساء من ذوات البشرة الملونة: يخشى أن يكنّ أفضل منه
هاجمت النائبة الديمقراطية إلهان عمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الذي تتهمه تقارير برفض ترقية نساء مؤهلات من ذوات البشرة الملونة في الجيش.
وسأل أحد الصحفيين عمر عن رأيها في رفض هيغسيث ترقية نساء مؤهلات من ذوات البشرة الملونة، لترد بجواب واضح وصريح: "إنه يخشى أن يكنّ أفضل منه".
هذا وأثارت التقارير التي تحدثت عن رفض هيغسيث لترقية ضابطات من الأقليات، رغم كفاءتهن العسكرية والمهنية، انتقادات واسعة من قبل نواب ديمقراطيين وناشطين في مجال الحقوق المدنية، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس استمرار سياسات التمييز العنصري والجندري داخل المؤسسة الدفاعية، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتعزيز التنوع في صفوف القوات المسلحة.
وجاء رد النائبة عمر في سياق نقاش أوسع حول أداء وزارة الدفاع في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تتصاعد الاتهامات من قبل الديمقراطيين بأن الإدارة تتبع سياسات متحيزة ضد الأقليات والنساء في المناصب القيادية.
وسأل أحد الصحفيين عمر عن رأيها في رفض هيغسيث ترقية نساء مؤهلات من ذوات البشرة الملونة، لترد بجواب واضح وصريح: "إنه يخشى أن يكنّ أفضل منه".
PabloReports: What do you make of Pete Hegseth refusing to promote qualified women of color?— Acyn (@Acyn) July 22, 2026
Omar: He’s afraid they might be better than him. pic.twitter.com/a0MRa5qrpS
هذا وأثارت التقارير التي تحدثت عن رفض هيغسيث لترقية ضابطات من الأقليات، رغم كفاءتهن العسكرية والمهنية، انتقادات واسعة من قبل نواب ديمقراطيين وناشطين في مجال الحقوق المدنية، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس استمرار سياسات التمييز العنصري والجندري داخل المؤسسة الدفاعية، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتعزيز التنوع في صفوف القوات المسلحة.
وجاء رد النائبة عمر في سياق نقاش أوسع حول أداء وزارة الدفاع في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تتصاعد الاتهامات من قبل الديمقراطيين بأن الإدارة تتبع سياسات متحيزة ضد الأقليات والنساء في المناصب القيادية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333287