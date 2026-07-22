وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة احكام التنسيق للتحضير للجانب الصحي لموسم الحج القادم

مثل الجانب الصحي في الحجّ، محور اجتماع خاص، عقده وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، في إطار التحضيرات لموسم حجّ 1448هـ/2026-2027م ،بحضور ممثّـل وزارة الصّحة وممثّل شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وممثلين عن إدارة تنظيم الحجّ والعمرة.وأكدّ الوزير خلال الاجتماع، ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلّين لتحضير المرحلة القادمة من استعدادات موسم الحجّ، والمتمثّلة في القيام بالفحوصات الطبيّة والتلاقيح اللازمة للمقبليـن على أداء الفريـضة الخامسة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة.كما أوصـى بأهميّة الالتزام بالاشتراطات الصحيّة التي وضعتها السلطات السّعوديّة للحجيج في الوثيقة الترتيبية، والتي تهدف بالأساس الى حماية الحجيج وتخفيف وطأة المشقّة عليهم، مبرزا أهميّة إحكام تأطيرهم في الغرض لتسهيل عمل البعثة الصحيّة سواء أثناء عملها في تونس أو في البقاع المقدّسة.وتم خلال الاجتماع، الدعوة الى التحضير للرزنامة الخاصّة بدروس التوعية، وتخصيص حيّز مهم فيها للجانب الصحي، حتى يكون الحجيج على علم بمختلف التفاصيل والاستعداد لها.ونظر الاجتماع كذلك، في التحضيرات المتعلّقة بعمل المتدخلّين في تنظيم الحجّ في الجانب الصحّي، وكيفية إنجاح هذه المرحلة.