مجلس عمادة المهندسين يعقد اجتماعاته الدورية يوم 25 جويلية بجندوبة للوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية

يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين، السبت 25 جويلية 2026، اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة، بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف، في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات.ووفق بلاغ صادر عن العمادة، ستخصص هذه الاجتماعات لتدارس أبرز مشاغل المهندسين على المستوى الجهوي، والوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية، إلى جانب بحث سبل تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في تنفيذ برامج العمادة وتقريب خدماتها من منظوريها.كما سيناقش أعضاء المجلس آليات الارتقاء بالتنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية واستعراض جملة من المقترحات والمبادرات الرامية إلى تطوير العمل الجهوي وتفعيل دور المهندس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لعمادة المهندسين التونسيين خلال المرحلة المقبلة.وتندرج هذه الاجتماعات ضمن سياسة العمادة الرامية إلى مزيد إرساء الحوكمة التشاركية، من خلال إشراك الهياكل الجهوية في صياغة الأولويات المهنية وتطوير آليات العمل، بما يعزز نجاعة التدخلات الميدانية ويستجيب لانتظارات المهندسين في مختلف الجهات.ويتزامن انعقاد اجتماعات مجلس العمادة مع تنظيم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة لتظاهرة "يوم العلم" بمدينة طبرقة، وهي مناسبة للاحتفاء بالتميز العلمي والمهني وتكريم عدد من المهندسين وأبناء المهندسين المتفوقين، إلى جانب تنظيم لقاءات علمية وحوارية حول الابتكار ودور المهندس في بناء المستقبل.