JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:33 Tunis

مجلس عمادة المهندسين يعقد اجتماعاته الدورية يوم 25 جويلية بجندوبة للوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:49 قراءة: 0 د, 59 ث
      
يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين، السبت 25 جويلية 2026، اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة، بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف، في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات.

ووفق بلاغ صادر عن العمادة، ستخصص هذه الاجتماعات لتدارس أبرز مشاغل المهندسين على المستوى الجهوي، والوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية، إلى جانب بحث سبل تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في تنفيذ برامج العمادة وتقريب خدماتها من منظوريها.


كما سيناقش أعضاء المجلس آليات الارتقاء بالتنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية واستعراض جملة من المقترحات والمبادرات الرامية إلى تطوير العمل الجهوي وتفعيل دور المهندس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لعمادة المهندسين التونسيين خلال المرحلة المقبلة.


وتندرج هذه الاجتماعات ضمن سياسة العمادة الرامية إلى مزيد إرساء الحوكمة التشاركية، من خلال إشراك الهياكل الجهوية في صياغة الأولويات المهنية وتطوير آليات العمل، بما يعزز نجاعة التدخلات الميدانية ويستجيب لانتظارات المهندسين في مختلف الجهات.

ويتزامن انعقاد اجتماعات مجلس العمادة مع تنظيم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة لتظاهرة "يوم العلم" بمدينة طبرقة، وهي مناسبة للاحتفاء بالتميز العلمي والمهني وتكريم عدد من المهندسين وأبناء المهندسين المتفوقين، إلى جانب تنظيم لقاءات علمية وحوارية حول الابتكار ودور المهندس في بناء المستقبل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333307

babnet

كل الأخبار...

17:34 - الاتحاد الرياضي المنستيري: الهيئة المديرة تعدل عن الاستقالة وتقرر مواصلة مهامها
17:33 - الستاغ: انقطاعات دورية مبرمجة للكهرباء مساء اليوم بعدد من الجهات
17:16 - نابل: السيطرة على عدد من الحرائق من بينها حريق بمنطقة عين كميشة اتى على 15 هكتارا من الاعشاب الجافة
17:10 - بداية من 24 جويلية: الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوما
17:07 - هيئة الصيادلة تقترح عقد اجتماع مع شركة الكهرباء والغاز لبحث حلول فورية تحدّ من آثار انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصيدلاني
16:49 - مجلس عمادة المهندسين يعقد اجتماعاته الدورية يوم 25 جويلية بجندوبة للوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية
16:25 - نواب: فتح تحقيقات قضائية في ملابسات انقطاع الكهرباء بعدد من ولايات الجمهورية
16:20 - وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة احكام التنسيق للتحضير للجانب الصحي لموسم الحج القادم
16:18 - وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا سبل تطوير الشراكة بين الجانبين
16:13 - المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحر وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet43°
38° Babnet
الــرياح:
4.64 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-30
39°-28
40°-26
44°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio