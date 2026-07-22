نابل: السيطرة على عدد من الحرائق من بينها حريق بمنطقة عين كميشة اتى على 15 هكتارا من الاعشاب الجافة

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أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني، انه تم مساء امس الثلاثاء بالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية بنابل، السيطرة على عدد من الحرائق بمناطق مختلفة بالجهة من بينها الحريق الذي نشب بمنطقة عين كميشة من معتمدية نابل وامتد الى منطقة بيوب من معتمدية دار شعبان الفهري، واتى على مساحة 15 هكتارا من الاعشاب الجافة وغابة شعراء وأشجار.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية /وات/ أنّ 10 حرائق متزامنة اندلعت عشية أمس الثلاثاء، كانت محدودة المساحة منها منطقة الكرمية بمعتمدية قرنبالية والعيفة ومصب فضلات ببني وائل وأراضي فلاحية محاذية للغابات بمنطقة المرازقة الى جانب أراض خاصة خارج النظام الغابي.

وأكد أن أغلب الحرائق كانت محدودة المساحة ولم تتجاوز الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن وتيرة الحرائق تعد مرتفعة بسبب هبوب رياح الشهيلي، وانه يتم بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية التدخل بصفة حينية لمنع امتداد الحرائق إلى المساحات الغابية.