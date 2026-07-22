بداية من 24 جويلية: الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوما

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى جبل الجلود (بالعاصمة) تحت جسر "سان غوبان"، من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة.وبيّنت الوزارة، في بلاغ مروري أصدرته بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يهمّ مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة.وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة القادم (24 جويلية الجاري) على الساعة الخامسة مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع.ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتخفيض من السرعة، والالتزام بالإشارات المرورية والترتيبات الوقتية الموضوعة على عين المكان، وذلك من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق وحسن سير الأشغال.