JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:34 Tunis

وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا سبل تطوير الشراكة بين الجانبين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a60df7f16c028.12967498_qlmhgepifnjko.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:18 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، الجنرال "داغفين أندرسون"، عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية، وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات، بما يتلاءم مع تطوّر المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة، تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية.

وعبّر الوزير خلال اللقاء، عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، وبما يتميّز به من عمق وتنوّع وتطوّر مستمر يعكس شراكة استراتيجيّة طويلة الأمد لا تقتصر على الاسناد اللوجستي والتّقني للقوّات المسلحة، بل تتعدّاه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة، على غرار نجاح تنفيذ التمرين العسكري المشترك "الأسد الأفريقي 26"، الذي برهن مجدّدا مستوى التكامل البيني والجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلّحة.


كما أكّد في بلاغ نشرته وزارة الدفاع، على أهمية دور تونس لا كموقع استراتيجي فقط، بل كعامل استقرار وأمن بالمتوسط، وقطبا إقليميا للتدريب والتكوين يوفر منصة لاستضافة التمارين العسكريّة المشتركة متعددة الأطراف.


وأعرب عما يحدو الجانب التونسي من ثقة بأهمية الدورة المقبلة للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، باعتبارها فرصة قيّمة لتقييم مسيرة التعاون العسكري الثنائي وتحديد أولوياته للمرحلة القادمة، بما سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويرتقي بها إلى مستوى نوعي ومتميّز.

من جهته، أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، بالتعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يزخر به الجيش التونسي من كفاءات وقدرات تدريبيّة في مجال التكوين، برزت خلال احتضان تونس للتمرين العسكري "الأسد الإفريقي"، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، والارتقاء به وتوسيع مجالاته، بما يخدم مصالح الطرفين.

وقد حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333313

babnet

كل الأخبار...

17:34 - الاتحاد الرياضي المنستيري: الهيئة المديرة تعدل عن الاستقالة وتقرر مواصلة مهامها
17:33 - الستاغ: انقطاعات دورية مبرمجة للكهرباء مساء اليوم بعدد من الجهات
17:16 - نابل: السيطرة على عدد من الحرائق من بينها حريق بمنطقة عين كميشة اتى على 15 هكتارا من الاعشاب الجافة
17:10 - بداية من 24 جويلية: الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوما
17:07 - هيئة الصيادلة تقترح عقد اجتماع مع شركة الكهرباء والغاز لبحث حلول فورية تحدّ من آثار انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصيدلاني
16:49 - مجلس عمادة المهندسين يعقد اجتماعاته الدورية يوم 25 جويلية بجندوبة للوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئات الجهوية
16:25 - نواب: فتح تحقيقات قضائية في ملابسات انقطاع الكهرباء بعدد من ولايات الجمهورية
16:20 - وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة احكام التنسيق للتحضير للجانب الصحي لموسم الحج القادم
16:18 - وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا سبل تطوير الشراكة بين الجانبين
16:13 - المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحر وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet43°
38° Babnet
الــرياح:
4.64 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-30
39°-28
40°-26
44°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio