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مستشفى المنجي سليم بالمرسى يدعو مرضى القصور التنفسي ممن تعذّر عليهم مواصلة العلاج في منازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي إلى الاتصال بالمستشفى

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعت إدارة المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، اليوم الأربعاء، كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمنتفعين بالعلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بالمستشفى في حال تعذّر عليهم مواصلة العلاج بمنازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت إدارة المستشفى، في بلاغ لها، بأن هذا الإجراء يأتي على خلفية الاضطرابات المسجلة في التزويد بالتيار الكهربائي، وذلك لتمكين المرضى من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفق الإمكانيات المتاحة، وضمان استمرارية التكفل بهم وحمايتهم من أي مضاعفات قد تنجر عن انقطاع العلاج.


وجددت إدارة المستشفى دعوتها إلى المرضى المعنيين وعائلاتهم إلى عدم التردد في التواصل مع المؤسسة الاستشفائية عند الحاجة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
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