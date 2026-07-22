منوبة: اندلاع حريق في جبل ميانة بطبربة وتواصل جهود السيطرة عليه

اتى حريق نشب ظهر اليوم الاربعاء، بجبل ميانة بطبربة من ولاية منوبة، على مساحة من أشجار الصنوبر وغابة شعراء، وتدخل أعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية واعوان دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاخماده في عملية لا تزال متواصلة، وفق تصريح مصدر محلي لصحفية "وات".واضاف المصدر ذاته ان المساعي متواصلة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره ووصوله الى المساكن المحاذية، في انتظار ان تحدد المساحة المتضررة وتكشف اسباب الحريق .يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات لإنقاذ هذا الجبل، الذي لم يتعافى بعد من آثار الحرائق التي أتت على 07 هكتارات من غابته سنة 2021.