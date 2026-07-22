المجلس الجهوي بصفاقس: 96 مليون دينار،الكلفة الجملية لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة

انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت لمتابعة مكونات مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة ،وآليات تنفيذهوافتتحت الجلسة بعرض قدمه المكلف بتسيير المشروع، تناول خلاله المحاور الأساسية للمشروع، والمتمثلة في تنمية البنية التحتية الأساسية بمعتمديات منزل شاكر، والحنشة، وبئرعلي بن خليفة،وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، بما يعزز مردودية القطاع الفلاحيكما تمحورت مكونات المشروع حول التمكين الاقتصادي عبر دعم المبادرات والاستثمارات التشاركية وتحسين فرص التمويل،ودعم قدرات وحدة التصرف في المشروع لضمان حسن التنفيذ والمتابعةوتم ايضا تقديم عرض حول تصنيف المعتمديات المستهدفة وفق المؤشرات المعتمدةوبلغت الكلفة الجملية للمشروع 96 مليون دينار، تساهم الدولة التونسية في تمويله بـ15 مليون دينار، فيما يمول البنك الإسلامي للتنمية الجزء المتبقي بقيمة 81 مليون ديناروشملت مكونات المشروع تحسين البنية التحتية الأساسية،ودعم التزود بالماء الصالح للشرابحماية التربة والموارد الطبيعية عبر إنجاز البحيرات الجبلية والسدود،وبناء وتجهيز مقرات للمجامع المائية،وتهيئة واستصلاح أكثر من 3000 هكتار من الأراضيكما تناول النقاش محور التمكين الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل ميسرة ،وتمكين الفلاحين وأصحاب المبادرات من النفاذ إلى القروض والمنح ،بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق المستهدفةيشار الى انه تم تنظيم خمس جلسات تشاورية شملت مختلف المعتمديات المعنية بالمشروع، وهي الغريبة، والحنشة، ومنزل شاكر، وبئرعلي بن خليفة، في إطار التشاور مع المتدخلين المحليين وجمع المقترحاتوتم التأكيد في السياق ذاته،على مواصلة التنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي، والعمل على تمكين الفلاحين من شهادات ملكية وقتية بما يتيح لهم الانتفاع بالمنح والقروض المخصصة لدعم الاستثمار الفلاحيوفي ختام الجلسة، أكد أعضاء المجلس الجهوي على أهمية الإسراع في تنفيذ مكونات المشروع، ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لضمان تحقيق أهداف التنمية الفلاحية المندمجة ،وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية صفاقس