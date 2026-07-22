أريانة: عروض موسيقية ومسرحية متنوعة والفنان عدنان الشواشي يختتم فعاليات ليالي سكرة الصيفية في دورتها الرابعة

تستعد دار الشباب سكرة لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة "ليالي سكرة الصيفية"، وذلك من 27 جويلية إلى 2 أوت 2026، بالفضاء الخارجي الخلفي لدار الشباب. وتتضمن هذه التظاهرة الثقافية والفنية برنامجا متنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والإنشاد الصوفي، وفق ما أكدته المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية أريانة، عواطف عبد اللاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.و أكدت بالمناسبة، "حرص المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، على دعم المشهد الثقافي المحلي، بما يساهم في إثراء الحركة الثقافية بمختلف المناطق واستقطاب مختلف فئات الجمهور".وتُفتتح التظاهرة يوم الاثنين 27 جويلية بسهرة فنية يحييها كل من الفنانة محرزية الطويل، والفنان شكري عمر الحناشي، والمطربة هيفاء اليحياوي، بمرافقة المايسترو مكرم الأنصاري. أما يوم الثلاثاء 28 جويلية، فسيكون الموعد مع الفن الرابع من خلال عرض مسرحية "ولد الطلياني"، من بطولة سفيان الداهش ولبنى السديري ونورالدين بوحجبة .ويتواصل البرنامج يوم الأربعاء 29 جويلية مع عرض صوفي بعنوان "حضرة تونس الأعماق" يقدمه المنشد عبد الله الذوادي. ويخصص يوم الجمعة 31 جويلية لعرض تقدمه مجموعة "ميتيس باند".ويلتقي جمهور المهرجان يوم السبت 1 أوت، مع الفنانة نوال غشام في عرض موسيقي يجمع بين الطرب والأغنية التونسية. وتُختتم فعاليات الدورة يوم الأحد 2 أوت بسهرة فنية يحييها الفنان عدنان الشواشي بمرافقة مجموعة المايسترو عبد الرحمان العيادي.