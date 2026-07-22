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تونس تؤكد استعدادها لوضع خبرتها وتجربتها لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث العالمي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 14:54 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أكد سفير تونس والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ضياء خالد، خلال مداخلته في أشغال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة حاليا بمدينة بوسان، بكوريا الجنوبية، استعداد تونس لوضع خبرتها وتجربتها في خدمة تنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي لسنة 1972، وذلك في إطار التضامن والحوار والتعاون الدولي.

وأبرز رئيس الوفد التونسي المشارك في هذه الدورة، تقدير تونس للجهود التي يبذلها مركز التراث العالمي في ظل تنامي التحديات والتهديدات التي تواجه مواقع التراث العالمي مؤكدا دعم تونس للمبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الفنية للدول الإفريقية وإشراك المجتمعات المحلية في مختلف مراحل حفظ وإدارة التراث العالمي.


كما ثمن مستوى التعاون القائم بين تونس ومركز التراث العالمي لا سيما في ما يتعلق ببرامج ترميم وتثمين عدد من المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي مشيرا إلى نجاح الورشة الإقليمية الخاصة بالتوثيق الرقمي للتراث التي احتضنها مدرج الجم والهادفة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في خدمة المحافظة المستدامة على التراث.


يشار الى أن الدورة 48 للجنة التراث العالمي تعقد بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 29 جويلية 2026، وافتتحت أشغالها بحضور المدير العام لليونسكو، خالد العناني، ومشاركة نحو 3 آلاف مندوب وخبير وممثل عن 196 دولة، إلى جانب منظمات دولية وهيئات غير حكومية معنية بحماية التراث الثقافي والطبيعي.

يذكر ان لجنة التراث العالمي باليونسكو اعتمدت بالاجماع، "إعلان بوسان"، الذي يهدف خاصة الى دعم التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ازاء كل التهديدات المتزايدة.
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