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منوبة: الدعوة الى تفعيل لجان تفادي الكوارث لتوفير الماء عبر الصهاريج

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:07 قراءة: 1 د, 2 ث
      
دعت النائبة بمجلس النواب عن ولاية منوبة اسماء درويش، إلى تفعيل اللجان الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتسخير الصهاريج المجرورة للبلديات والإدارات الجهوية للفلاحة، لتوفير مياه الشرب للمناطق الريفية والجبلية والأحياء السكنية التي التي تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بمياه الشرب. 
واكدت في تصريح لصحفية "وات" ان الأمر يتطلب شحذ إمكانيات جميع أعضاء اللجان الجهوية بما فيها مكونات المجتمع المدني من الاتحادات الجهوية والمحلية للفلاحين لتشريك منظوريهم في إيصال المياه إلى المواطنين. 


واعتبرت انه  في ظل تواصل انقطاع المياه وخاصة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء والاعطاب الفجئية، بات التحرك العاجل والتنسيق الميداني لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ضروريا، وصارت الحاجة ملحة إلى إطلاق مبادرة مجتمعية واسعة تقوم على التضامن والتنسيق لتأمين التزود بالمياه لتخفيف معاناة الأهالي وتجسيد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمة.
واشادت درويش بمجهودات أعوان إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفرق الصيانة التابعة له، التي تبذل مجهودات كبيرة للتدخل في الاعطاب خاصة وحوادث احتراق المولّدات والاعمدة الكهربائية فضلا عن تدخلات إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الصيانة ومجابهة الانقطاعات.
يشار الى ان ولاية منوبة تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء وتشهد عديد المناطق انقطاعا مطولا وخاصة بدوار هيشر والمرناقية، كما تسبب ذلك في قطع المياه عن عديد الأحياء السكنية ممّا دفع بعدد من المواطنين إلى الاحتجاج ليلا أمام مقر الاقليم للمطالبة بوضع حلّ عاجل 
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