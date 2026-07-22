تنظيم 10 مهرجانات خلال هذه الصائفة بعدد من مناطق ولاية قبلي

تعيش ولاية قبلي طيلة شهر أوت على وقع عدد من المهرجانات الصيفية التي ستفتتح بمهرجان قبلي الدولي في دورته 18 من 30 جويلية الى 7 اوت المقبل، وتختتم بالايام الثقافية بسوق الاحد في دورتها 18 من 27 الى 30 اوت وفق ما أكده رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي صباح اليوم لواتوأوضح المصدر ذاته ان المندوبية الجهوية قامت باعتماد قائمة المهرجانات بناءا على الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية للتمويل العمومي للجمعيات وهي الية جديدة يتم اعتمادها لأول مرة هذه السنة وهو ما تسبب في التراجع النسبي المسجل في عدد المهرجانات التي ستنتظم بالجهة خلال هذه الصائفة.ولفت فتحي بالعربي الى ان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مكنت الجمعيات من اجال كافية لايداع ملفاتها عبر هذه المنصة مع القيام بتمديد هذه الاجال لتمكين الجمعيات التي لا تمتلك فكرة واضحة حول كيفية استعمال هذه المنصة او تلك التي تنقصها وثائق في ملفاتها من استكمالها للتمكن من الحصول على الدعم العمومي لتنظيم التظاهرات الصيفيةكما أشار المصدر ذاته الى انه وسعيا لانجاح المهرجانات التي تم اعتمادها تم تنظيم سلسلة من الجلسات بمشاركة مختلف المصالح الجهوية والمحلية خصصت لضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية والتثبت من جاهزية فضاءات العروض ضمانا لسلامة وحسن استقبال الجمهور. وأكد أنه قد تمت دعوة مديري المهرجانات الى دعم العروض الجهوية لتكون موجودة في برامجها بطريقة متوازنة تجمع بين الجودة والتنوعوذكر بالعربي الى ان عدد المهرجانات التي تم اعتمادها خلال هذه الصائفة يبلغ 10 مهرجانات ستكون انطلاقتها يوم 30 جويلية الجاري مع الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي التي ستتواصل الى 7 اوت المقبل يليه الدورة 7 للمهرجان الصيفي بالجديدة من 8 الى 10 اوت ثم الدورة 6 لمهرجان نوارة من 11 الى 14 اوت ثم الدورة 20 لمهرجان نسمات الواحة بجمنة من 11 الى 16 اوت ثم الدورة 13 للمهرجان الصيفي بنويل من 15 الى 17 اوت ثم الدورة 14 لمهرجان الثقافة والتراث بفطناسة من 17 الى 20 اوت.ويتابع الجمهور فعاليات الدورة 21 من المهرجان الوطني الثقافي بالبليدات من 16 الى 23 اوت ثم الدورة 30 من الدورة للمهرجان الثقافي بالجرسين من 25 الى 28 اوت ليفسح المجال للدورة 8 من الأيام الثقافية برجيم معتوق من 27 الى 29 اوت ويكون الاختتام مع الدورة 18 للايام الثقافية بسوق الاحد من 27 الى 30 اوت.