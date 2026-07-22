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التأكيد على تطوير قسم الاستعجالي وتدعيم الأقسام ذات الضغط المرتفع بالمستشفى الجامعي الرابطة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم التأكيد خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي الرابطة على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير قسم الطب الاستعجالي وتدعيم الأقسام التي تشهد ضغطا مرتفعا بالإطارات شبه الطبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والحد من آجال انتظار المرضى.

وشهدت الجلسة، التي أشرفت عليها المديرة الجهوية للصحة بتونس، إيمان السويسي، بحضور المدير العام للمستشفى حافظ الدخلاوي وعدد من الإطارات الطبية والإدارية، استعراضا لمقترحات تطوير قسم الاستعجالي التي تشمل تحسين ظروف استقبال المرضى والرفع من جودة التكفل بهم بما يعزز نجاعة الخدمات الاستعجالية.


كما تم تقييم احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة اضافة الى استعراض المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمستشفى.
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