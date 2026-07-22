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كاس العالم 2026 : الفيفا يؤكد خلو جميع مباريات المونديال من التلاعب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 09:40 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم امس الثلاثاء انتهاء عمليات فريق العمل المعني بالنزاهة في  كأس العالم 2026 بنجاح، بعد مراقبة جميع مباريات البطولة الـ104 في الوقت الفعلي دون رصد أي أنشطة مراهنات مشبوهة أو مؤشرات على التلاعب بالنتائج.

      وشهدت البطولة تقييما مستمراً لأسواق المراهنات والأنشطة داخل الملاعب عبر نظام مركزي لجمع البيانات والتقارير وتبادلها بين أعضاء الفريق، لضمان التعامل السريع والمنسق مع أي تنبيهات محتملة.


      وضم فريق العمل المعني بالنزاهة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية للبلدان المستضيفة إلى جانب هيئات أمنية وقانونية دولية شملت مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا ووزارة العدل الأميركية بالإضافة إلى شركات متخصصة في تحليل بيانات المراهنات والنزاهة الرياضية.
      وأوضح ليام ريتش، مدير قسم النزاهة في الفيفا أن الفريق وفر إطارا  قويا لتبادل المعلومات وتقييم المخاوف وتنسيق الاستجابة خلال المنافسة العالمية.

      ويعمل الاتحاد الدولي على مواصلة التعاون مع أعضاء فريق النزاهة لحماية البطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولات الشباب المرتقبة هذا العام وكأس العالم للسيدات 2027 إلى جانب تعزيز الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التلاعب بالنتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية عالميا.
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