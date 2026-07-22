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ترامب وإدارته لا يعتزمان عرقلة تسليم أندرو وتريستان تيت إلى بريطانيا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 19:08 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعتزم عرقلة إجراءات تسليم الأخوين أندرو وتريستان تيت إلى المملكة المتحدة، بعد توقيفهما في مدينة ميامي.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع المملكة المتحدة، وإن الإدارة تعتزم الالتزام بها في هذه القضية.


وكان عناصر هيئة المارشالات الأمريكية قد أوقفوا الأخوين تيت يوم السبت، إثر توجيه السلطات البريطانية 38 تهمة تتعلق بجرائم جنسية مزعومة، ليرتفع بذلك إجمالي التهم الموجهة إليهما إلى 59 تهمة، إضافة إلى لوائح اتهام منفصلة وُجهت إليهما في رومانيا سنة 2023 في قضايا مماثلة.


وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في وثائق قضائية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو يمتلك سلطة تقديرية لوقف إجراءات التسليم إذا رأى أن الأخوين يتعرضان لـاضطهاد سياسي.

في المقابل، أكد محامي الأخوين، جو ماكبرايد، أن التهم الموجهة إلى موكليه "ذات دوافع سياسية"، مشددا على براءتهما وإعلانهما الطعن في إجراءات التسليم.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو لم يتحدث مع الأخوين تيت أو مع محاميهما، وأن الوزارة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بشأن القضية في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن الأخوين تيت كانا من بين الشخصيات التي أعلنت دعمها لترامب خلال انتخابات 2024، كما تحدثا عن علاقات تجمعهما ببعض أفراد عائلة ترامب وعدد من مستشاريه.

وفي المقابل، أكد الموقع أن ترامب وإدارته حافظا رسميا وعلنيا على مسافة من الأخوين تيت على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.

وأضاف التقرير أن السلطات الرومانية سمحت للأخوين العام الماضي بالسفر إلى خارج البلاد أثناء إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائية للقضية، قبل أن يتوجها على متن طائرة خاصة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا، حيث صادرت سلطات الجمارك الأمريكية هواتفهما قبل أن يستعيداها لاحقا.

المصدر: موقع "أكسيوس".
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