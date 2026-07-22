ترامب وإدارته لا يعتزمان عرقلة تسليم أندرو وتريستان تيت إلى بريطانيا

أفاد موقعبأن إدارة الرئيس الأمريكيلا تعتزم عرقلة إجراءات، بعد توقيفهما في مدينةونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة ترتبطمع المملكة المتحدة، وإن الإدارة تعتزم الالتزام بها في هذه القضية.وكان عناصرقد أوقفوا الأخوين تيت يوم السبت، إثر توجيه السلطات البريطانيةتتعلق بجرائم جنسية مزعومة، ليرتفع بذلك إجمالي التهم الموجهة إليهما إلى، إضافة إلى لوائح اتهام منفصلة وُجهت إليهما فيسنةفي قضايا مماثلة.وأوضحت، في وثائق قضائية، أنيمتلك سلطة تقديرية لوقف إجراءات التسليم إذا رأى أن الأخوين يتعرضان لـفي المقابل، أكد محامي الأخوين،، أن التهم الموجهة إلى موكليه، مشددا على براءتهما وإعلانهما الطعن في إجراءات التسليم.من جهته، نقل موقععن مسؤول كبير فيأن الوزيرلم يتحدث مع الأخوين تيت أو مع محاميهما، وأن الوزارةبشأن القضية في الوقت الراهن.وأشار التقرير إلى أن الأخوين تيت كانا من بين الشخصيات التي أعلنت دعمها لترامب خلال، كما تحدثا عن علاقات تجمعهما ببعض أفراد عائلة ترامب وعدد من مستشاريه.وفي المقابل، أكد الموقع أنمن الأخوين تيت على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.وأضاف التقرير أن السلطات الرومانية سمحت للأخوين العام الماضي بالسفر إلى خارج البلاد أثناء إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائية للقضية، قبل أن يتوجها على متن طائرة خاصة إلىبولاية فلوريدا، حيث صادرت سلطات الجمارك الأمريكية هواتفهما قبل أن يستعيداها لاحقا.