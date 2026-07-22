تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـ، اليوم، إثر، من إلقاء القبض على عنصر مصنفويوصف بـ، وذلك بمنطقةبالعاصمة.ووفق المعطيات الأولية، جاءت العملية بناء علىورصد ميداني بشأن نشاط المشتبه به في. وبعد نصب، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقافهوبحوزتهوأذنتلدىبالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية أفراد الشبكة والمتعاملين معه، تمهيدا لإحالته على أنظار القضاء.