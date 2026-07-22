الزهروني: الإطاحة بـ"بارون" ترويج الكوكايين
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، اليوم، إثر عملية أمنية ميدانية دقيقة، من إلقاء القبض على عنصر مصنف خطيرا ويوصف بـ"بارون" ترويج مخدر الكوكايين، وذلك بمنطقة حي الزهروني بالعاصمة.
ووفق المعطيات الأولية، جاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية ورصد ميداني بشأن نشاط المشتبه به في الاتجار بالمواد المخدرة عالية الخطورة. وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقافه متلبسا وبحوزته شحنة من مخدر الكوكايين.
وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية تونس 2 بالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية أفراد الشبكة والمتعاملين معه، تمهيدا لإحالته على أنظار القضاء.
ووفق المعطيات الأولية، جاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية ورصد ميداني بشأن نشاط المشتبه به في الاتجار بالمواد المخدرة عالية الخطورة. وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقافه متلبسا وبحوزته شحنة من مخدر الكوكايين.
وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية تونس 2 بالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية أفراد الشبكة والمتعاملين معه، تمهيدا لإحالته على أنظار القضاء.
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