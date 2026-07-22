الولايات المتحدة والسعودية توقّعان الليلة اتفاقًا للتعاون النووي المدني دون ربطه بالتطبيع مع إسرائيل

تعتزم، اليوم الأربعاء، توقيع، يسمح لشركات أمريكية بتشغيل مشاريع نووية داخل المملكة، وفق ما أفاد به مسؤول مطلع على تفاصيل الاتفاق.ونقلت شبكةعن المسؤول أن الاتفاق ينص على توليتشغيل منشآتفي السعودية، بهدف استخدامها في أغراض سلمية، من بينها دعموتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطاقة.وبحسب مصادر مطلعة، قد يتضمن الاتفاق السماح للسعودية، في حين لم تُعلن بعد أسماء الشركات الأمريكية التي ستشارك في المشروع.ورغم أن الاتفاق يحمل طابعًا تجاريًا بين القطاع الخاص، فإنسيُطلع عليه وفق الإجراءات المعمول بها. وكانت صحيفةقد كشفت في وقت سابق عن قرب إتمام الاتفاق.ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، إذ سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابقإلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ضمن ترتيبات أوسع تشمل، قبل أن تتعثر تلك المساعي عقب اندلاع الحرب في غزة إثر هجوموكانقد أعلنا، في نوفمبر الماضي، استكمال المفاوضات بشأن التعاون النووي المدني، بما يفتح المجال أمام إدخالإلى المملكة.وقال رايت آنذاك إن الاتفاق يمثلللولايات المتحدة والسعودية، مؤكداً أن التعاون سيتم في إطارتدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحافظ على الالتزام بمنع الانتشار النووي.وأضافتأن الاتفاق الجديد يختلف عن الصيغة التي جرى بحثها خلال إدارة بايدن، إذ، وهو الشرط الذي كان جزءًا من المفاوضات السابقة.كما نقلت الشبكة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن التعاون النووي بينمخطط له على مدى، موضحين أن السعودية ستتولى تطوير برنامجها النووي المدني، بما في ذلك، عبر شركات أمريكية.