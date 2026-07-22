الولايات المتحدة والسعودية توقّعان الليلة اتفاقًا للتعاون النووي المدني دون ربطه بالتطبيع مع إسرائيل
تعتزم الولايات المتحدة والسعودية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، يسمح لشركات أمريكية بتشغيل مشاريع نووية داخل المملكة، وفق ما أفاد به مسؤول مطلع على تفاصيل الاتفاق.
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن المسؤول أن الاتفاق ينص على تولي شركات أمريكية تشغيل منشآت الطاقة النووية المدنية في السعودية، بهدف استخدامها في أغراض سلمية، من بينها دعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطاقة.
وبحسب مصادر مطلعة، قد يتضمن الاتفاق السماح للسعودية بتخصيب الوقود المستخدم في مفاعلاتها النووية المدنية، في حين لم تُعلن بعد أسماء الشركات الأمريكية التي ستشارك في المشروع.
ورغم أن الاتفاق يحمل طابعًا تجاريًا بين القطاع الخاص، فإن الكونغرس الأمريكي سيُطلع عليه وفق الإجراءات المعمول بها. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق عن قرب إتمام الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، إذ سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ضمن ترتيبات أوسع تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، قبل أن تتعثر تلك المساعي عقب اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي قد أعلنا، في نوفمبر الماضي، استكمال المفاوضات بشأن التعاون النووي المدني، بما يفتح المجال أمام إدخال التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة.
وقال رايت آنذاك إن الاتفاق يمثل "يوماً تاريخياً" للولايات المتحدة والسعودية، مؤكداً أن التعاون سيتم في إطار ضمانات ثنائية تدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحافظ على الالتزام بمنع الانتشار النووي.
وأضافت "سي بي إس" أن الاتفاق الجديد يختلف عن الصيغة التي جرى بحثها خلال إدارة بايدن، إذ لا يتضمن شرط إقامة علاقات تطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهو الشرط الذي كان جزءًا من المفاوضات السابقة.
كما نقلت الشبكة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن التعاون النووي بين واشنطن والرياض مخطط له على مدى 30 عاماً، موضحين أن السعودية ستتولى تطوير برنامجها النووي المدني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، عبر شركات أمريكية.
المصدر: شبكة "سي بي إس".
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن المسؤول أن الاتفاق ينص على تولي شركات أمريكية تشغيل منشآت الطاقة النووية المدنية في السعودية، بهدف استخدامها في أغراض سلمية، من بينها دعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطاقة.
وبحسب مصادر مطلعة، قد يتضمن الاتفاق السماح للسعودية بتخصيب الوقود المستخدم في مفاعلاتها النووية المدنية، في حين لم تُعلن بعد أسماء الشركات الأمريكية التي ستشارك في المشروع.
ورغم أن الاتفاق يحمل طابعًا تجاريًا بين القطاع الخاص، فإن الكونغرس الأمريكي سيُطلع عليه وفق الإجراءات المعمول بها. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق عن قرب إتمام الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، إذ سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ضمن ترتيبات أوسع تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، قبل أن تتعثر تلك المساعي عقب اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي قد أعلنا، في نوفمبر الماضي، استكمال المفاوضات بشأن التعاون النووي المدني، بما يفتح المجال أمام إدخال التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة.
وقال رايت آنذاك إن الاتفاق يمثل "يوماً تاريخياً" للولايات المتحدة والسعودية، مؤكداً أن التعاون سيتم في إطار ضمانات ثنائية تدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحافظ على الالتزام بمنع الانتشار النووي.
وأضافت "سي بي إس" أن الاتفاق الجديد يختلف عن الصيغة التي جرى بحثها خلال إدارة بايدن، إذ لا يتضمن شرط إقامة علاقات تطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهو الشرط الذي كان جزءًا من المفاوضات السابقة.
كما نقلت الشبكة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن التعاون النووي بين واشنطن والرياض مخطط له على مدى 30 عاماً، موضحين أن السعودية ستتولى تطوير برنامجها النووي المدني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، عبر شركات أمريكية.
المصدر: شبكة "سي بي إس".
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