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وزير الرياضة يستقبل وفدا شبابيا جزائريا يزور تونس في اطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2027/2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 22:29 قراءة: 0 د, 46 ث
      
استقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، يوم الأربعاء 22 جويلية، وفدا شبابيا جزائريا يضمّ 25 شابا وشابة من ولاية البليدة في زيارة الى تونس في اطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2027/2026.

وتهدف زيارة الوفد الشبابي، التي تمتد إلى غاية 25 جويلية، إلى تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين تونس والجزائر في مجال الشباب وتبادل التجارب والخبرات.


ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الشباب بعدد من المركبات الشبابية التي تحتضن أنشطة صيفية في مجالات الروبوتيك، وصناعة المحتوى الرقمي الهادف والتربية على مهارات الحياة، بهدف لتبادل التجارب والخبرات.


واطلع الوفد الشبابي على بعض المعالم التاريخية والحضارية على غرار متحف باردو والموقع الأثري "المغاور" بالهوارية والمتحف الأثري ورباط سوسة، بالإضافة إلى القيام بجولات ترفيهية.

واعتبر المورالي ان هذا التبادل الشبابي يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا ان الشباب هم خير سفراء لأوطانهم بما تتيحه مثل هذه الزيارات من فرص للتعارف وتكريس قيم التحابب والتعاون وتبادل التجارب بين شباب البلدين.
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