إدارة مهرجان دقة: الحريق اندلع خارج الموقع الأثري ولم يسجل أي أضرار

أصدرت، بلاغًا توضيحيًا على خلفية الحفل الذي أحياه الفنانمساء الثلاثاء ضمن فعاليات، وذلك إثر تداول معلومات بشأن الحريق الذي اندلع بالمنطقة.وأكدت إدارة المهرجان أن الحريق نشب على بعد نحومن الموقع الأثري، وخارج محيطه المباشر، مشيرة إلى أنتمكنت، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية والسلطات المعنية، من السيطرة عليه في وقت وجيز، دون أن يخلف أي أضرار بالموقع الأثري أو بأراضي الزيتون المحيطة به.وشددت الإدارة على أن، المصنف ضمنوالخاضع لإشراف، يخضع إلى منظومة صارمة من الإجراءات والتشريعات الخاصة بحماية التراث، مؤكدة أنه تم احترام جميع معايير السلامة قبل التظاهرة وأثناءها وبعد انتهائها، في إطار تنسيق متواصل مع مختلف الهياكل المختصة.كما أعربت إدارة المهرجان عن تضامنها مع الفنان، مثمنة ما وصفته باحترافيته ومسؤوليته وحسن تعامله مع مجريات الحفل، ومؤكدة اعتزازها بمسيرته الفنية والوطنية.وفي المقابل، استنكرت إدارة المهرجان ما اعتبرتهاستهدفت الفنان والمهرجان، داعية إلىوالاعتماد علىفي تداول المعلومات، حفاظًا على مصداقية العمل الثقافي واحترامًا للرأي العام.وأكدت إدارةفي ختام بلاغها تمسكها بمواصلة أداء رسالتها فيوخدمة الثقافة، وتنظيم تظاهرات فنية في إطار احترام أعلى معايير السلامة والمحافظة على هذا الموقع الأثري العالمي.وكان الفنان لطفي بوشناق، أحيا مساء الثلاثاء، حفلا فنيا بالمسرح الأثري بدقة ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو خالد بن عيسى، في سهرة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا وتفاعلا لافتا مع مختلف محطات العرض.واستهل بوشناق سهرته بتحية جمهور المهرجان، معربا عن سعادته باللقاء المتجدد مع رواد هذه التظاهرة الثقافية، قبل أن يقدم باقة من أشهر أعماله التي رافقها الجمهور بالغناء والتصفيق على امتداد الحفل.وافتتح الفنان برنامجه الموسيقي بـ”وصلة راست الذيل”، ثم تنقل بين عدد من أبرز أغاني رصيده الفني، من بينها “نساية” و”أنا حبيت واتحبيت” و”خدعني” و”العين اللي ما تشوفكشي” و”ريتك ما نعرف وين” و”أنت شمسي” و”هاذي غناية ليهم”، إلى جانب أعمال أخرى حملت مضامين إنسانية واجتماعية، على غرار “يا ليل يا نديمي” و”ثملت روحي” و”لو جابولي خاتم” و”الرعاة” و”صفي يا غربال”.وشهدت السهرة إحدى أبرز لحظاتها مع أداء أغنية “كيف شبحت خيالك”، حيث ردد الجمهور كلماتها في مشهد عكس حجم التفاعل الذي طبع مختلف فقرات العرض، فيما تواصلت الأجواء الحماسية بالتصفيق والزغاريد داخل مدارج المسرح الأثري.ويأتي عرض لطفي بوشناق ضمن برمجة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي، التي تحتفي هذا العام بخمسين سنة من النشاط الثقافي، من خلال برنامج يجمع بين الأسماء التونسية والعربية والعروض الموسيقية والمسرحية، احتفاءً بتاريخ أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس.