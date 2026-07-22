وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.واستعرض الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي، رؤيته وخطة العمل التي يعتزم تنفيذها لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يعزز فاعلية جامعة الدول العربية ويرتقي بأدائها في مواجهة التحديات الراهنة، ويستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها في متطلبات الأمن والتنمية الشاملة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.كما أشاد فهمي، الذي تسلم مهامه مطلع الشهر الجاري لمدة خمس سنوات، بالمواقف التونسية الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في مختلف الاجتماعات الإقليمية والدولية، معبرا عن خالص شكره وتقديره لتونس على دعمها ومساندتها له بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.من جانبه، أبرز النفطي حرص تونس على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل الاسهام الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته، بما يخدم مصالح الدول العربية ويستجيب لتطلعات شعوبها في تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة العربية.كما أكّد إلتزام تونس الثابت بمواصلة دعم المؤسسات والمنظمات العربية العاملة على أراضيها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورها في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى العقود الماضية، وخدمة المصالح العربية المشتركة في مختلف المجالات التي تضطلع بها، الثقافية منها والتربوية والعلمية والتكنولوجية والأمنية.وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث شددا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.وجدد الوزير في هذا الإطار، تأكيد موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.