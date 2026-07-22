JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:13 Tunis

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6129071c7a08.45799672_lpfiekjoqmngh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 21:42 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

واستعرض الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي، رؤيته وخطة العمل التي يعتزم تنفيذها لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يعزز فاعلية جامعة الدول العربية ويرتقي بأدائها في مواجهة التحديات الراهنة، ويستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها في متطلبات الأمن والتنمية الشاملة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.


كما أشاد فهمي، الذي تسلم مهامه مطلع الشهر الجاري لمدة خمس سنوات، بالمواقف التونسية الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في مختلف الاجتماعات الإقليمية والدولية، معبرا عن خالص شكره وتقديره لتونس على دعمها ومساندتها له بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.


من جانبه، أبرز النفطي حرص تونس على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل الاسهام الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته، بما يخدم مصالح الدول العربية ويستجيب لتطلعات شعوبها في تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة العربية.

كما أكّد إلتزام تونس الثابت بمواصلة دعم المؤسسات والمنظمات العربية العاملة على أراضيها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورها في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى العقود الماضية، وخدمة المصالح العربية المشتركة في مختلف المجالات التي تضطلع بها، الثقافية منها والتربوية والعلمية والتكنولوجية والأمنية.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث شددا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

وجدد الوزير في هذا الإطار، تأكيد موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333342

babnet

كل الأخبار...

22:13 - مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا امام انظار لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب
22:09 - توزر: تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار"
22:06 - إدارة مهرجان دقة: الحريق اندلع خارج الموقع الأثري ولم يسجل أي أضرار
21:45 - رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يشيد بالنتائج المحققة من قبل المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026
21:42 - وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية
21:31 - لطفي بوشناق يحيي سهرة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي وسط تفاعل جماهيري كبير
21:30 - دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني
21:05 - بلدية تونس : تدخلات ميدانية تسفر عن حجز واتلاف مواد منتهية الصلوحية بدائرة السيجومي
20:33 - إيران: دمرنا مركز بيانات ضخما في الإمارات خلال الهجمات الأخيرة
20:24 - الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآتنا سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet43°
32° Babnet
الــرياح:
1.42 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
40°-29
39°-28
38°-26
45°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio