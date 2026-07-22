لطفي بوشناق يحيي سهرة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي وسط تفاعل جماهيري كبير

أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق، مساء الثلاثاء، حفلا فنيا بالمسرح الأثري بدقة ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو خالد بن عيسى، في سهرة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا وتفاعلا لافتا مع مختلف محطات العرض.واستهل بوشناق سهرته بتحية جمهور المهرجان، معربا عن سعادته باللقاء المتجدد مع رواد هذه التظاهرة الثقافية، قبل أن يقدم باقة من أشهر أعماله التي رافقها الجمهور بالغناء والتصفيق على امتداد الحفل.وافتتح الفنان برنامجه الموسيقي بـ”وصلة راست الذيل”، ثم تنقل بين عدد من أبرز أغاني رصيده الفني، من بينها “نساية” و”أنا حبيت واتحبيت” و”خدعني” و”العين اللي ما تشوفكشي” و”ريتك ما نعرف وين” و”أنت شمسي” و”هاذي غناية ليهم”، إلى جانب أعمال أخرى حملت مضامين إنسانية واجتماعية، على غرار “يا ليل يا نديمي” و”ثملت روحي” و”لو جابولي خاتم” و”الرعاة” و”صفي يا غربال”.وشهدت السهرة إحدى أبرز لحظاتها مع أداء أغنية “كيف شبحت خيالك”، حيث ردد الجمهور كلماتها في مشهد عكس حجم التفاعل الذي طبع مختلف فقرات العرض، فيما تواصلت الأجواء الحماسية بالتصفيق والزغاريد داخل مدارج المسرح الأثري.وسبق انطلاق الحفل تسجيل حريق محدود نشب بالقرب من المسرح الأثري، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماده والسيطرة عليه في وقت وجيز، دون أن يؤثر ذلك في سير السهرة أو في حضور الجمهور الذي واصل متابعة العرض إلى نهايته.ويأتي عرض لطفي بوشناق ضمن برمجة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي، التي تحتفي هذا العام بخمسين سنة من النشاط الثقافي، من خلال برنامج يجمع بين الأسماء التونسية والعربية والعروض الموسيقية والمسرحية، احتفاءً بتاريخ أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس.