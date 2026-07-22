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دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 21:30 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أنهى المنتخب التونسي مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما، التي أختتمت اليوم الأربعاء بتونس، في المركز الثاني اثر هزيمته أمام المنتخب المغربي في ملعب اريانة بنتيجة  4 - 3 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.
وكان المنتخب التونسي يكفيه تحقيق التعادل للتتويج بلقب البطولة، عكس المنتخب المغربي الذي كان مطالبا بتحقيق الفوز لاحراز اللقب.


وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب النهائي:
 الجولة الثالثة
الأربعاء 22 جويلية 2026

ملعب أريانة  
تونس - المغرب 3 - 4
ملعب الكرم  
ليبيا - بوتسوانا 0 - 5  


الجولة الاولى
السبت 18 جويلية 2026
ملعب أريانة  
تونس - ليبيا   11 - 0
ملعب الكرم  
المغرب - بوتسوانا  1 - 1


الجولة الثانية
الاثنين 20 جويلية 2026
ملعب أريانة 
تونس - بوتسوانا 2-0
ملعب الكرم 
المغرب - ليبيا 10-0
 
الترتيب                      ن                   ل                  ف               ت                   ه                 له                عليه
المغرب                     7                   3                   2                1                   0                15                 4
تونس                        6                  3                 2                0                  1                16               4
بوتسوانا                     4                   3                   1               1                    1               6                 3
ليبيا                         0                    3                  0                 0                 23               0                  26
 
 
ر/سمس
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