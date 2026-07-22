دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني

أنهى المنتخب التونسي مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما، التي أختتمت اليوم الأربعاء بتونس، في المركز الثاني اثر هزيمته أمام المنتخب المغربي في ملعب اريانة بنتيجة 4 - 3 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.وكان المنتخب التونسي يكفيه تحقيق التعادل للتتويج بلقب البطولة، عكس المنتخب المغربي الذي كان مطالبا بتحقيق الفوز لاحراز اللقب.الجولة الثالثةالأربعاء 22 جويلية 2026ملعب أريانةتونس - المغرب 3 - 4ملعب الكرمليبيا - بوتسوانا 0 - 5الجولة الاولىالسبت 18 جويلية 2026ملعب أريانةتونس - ليبيا 11 - 0ملعب الكرمالمغرب - بوتسوانا 1 - 1الجولة الثانيةالاثنين 20 جويلية 2026ملعب أريانةتونس - بوتسوانا 2-0ملعب الكرمالمغرب - ليبيا 10-0ه له عليهالمغرب 7 3 2 1 0 15 4تونس 6 3 2 0 1 16 4بوتسوانا 4 3 1 1 1 6 3ليبيا 0 3 0 0 23 0 26ر/سمس