بلدية تونس : تدخلات ميدانية تسفر عن حجز واتلاف مواد منتهية الصلوحية بدائرة السيجومي

نفذت مصالح بلدية تونس، بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور أعوان تراتيب حفظ الصحة، أمس الثلاثاء، تدخّلات رقابية، شملت عدداً من المحلات التجارية بالدائرة البلدية السيجومي، أسفرت عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلوحية ومجهولة المصدر وتحرير جملة من المخالفات.فقد مكنت هذه التدخلات الميدانية، التي تندرج في إطار مواصلة عمليات المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم التي أطلقتها بلدية تونس مؤخراً، من حجز وإتلاف 4 لترات من عصير الفراولة والليمون و6 لترات من المواد المنكهة غير المطابقة للتراتيب الصحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة صحية في حق المخالفين، وفق بلاغ نشرته البلدية اليوم الاربعاء.وتندرج هذه التدخلات، ضمن البرنامج الرقابي الدوري لبلدية تونس، الرامي إلى تعزيز السلامة الصحية، عبر التثبت من مدى احترام شروط حفظ الصحة والسلامة الغذائية، والحرص على ضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك، والتصدي لكافة الإخلالات التي قد تمس من صحة المستهلك، مع مواصلة تطبيق التراتيب القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل المخالفين.