الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآتنا سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة

حذرمن استهدافومحطاتفي إيران، مؤكدا أن أي هجوم من هذا النوع سيقابله رد ستكون من تداعياتهوقال: "إذا تعرضت جسورنا ومحطات توليد الطاقة لدينا للاعتداء، فإن انقطاع الكهرباء عن حلفاء ومضيفي قتلة الأطفال أمر حتمي"، في إشارة إلى الوصف الذي تستخدمه إيران للإدارة الأمريكية.وجاء هذا التصريح ردا على تهديد للرئيس الأمريكي، قال فيه: "إذا استهدفت إيران أي سفينة، فسنضرب مقابل ذلك جسرا أو محطة كهرباء في إيران".وفي سياق متصل، أعلن، اليوم الأربعاء، أن قواته تستعد لتنفيذوصفها بأنها، مؤكدا أنها ستجبر الولايات المتحدة علىوأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحرب نهائيا يتمثل فيوإلحاقبالمعتدي.وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير بأنتتلقى رسائل لاسلكية تحذرها من الاستجابة لدعوات الرئيس الأمريكيبالعبور تحت