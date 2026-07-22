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الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآتنا سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة

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قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 59 ث
      
حذر الحرس الثوري الإيراني من استهداف الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران، مؤكدا أن أي هجوم من هذا النوع سيقابله رد ستكون من تداعياته انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة والدول المستضيفة لقواتها.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي: "إذا تعرضت جسورنا ومحطات توليد الطاقة لدينا للاعتداء، فإن انقطاع الكهرباء عن حلفاء ومضيفي قتلة الأطفال أمر حتمي"، في إشارة إلى الوصف الذي تستخدمه إيران للإدارة الأمريكية.

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وجاء هذا التصريح ردا على تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه: "إذا استهدفت إيران أي سفينة، فسنضرب مقابل ذلك جسرا أو محطة كهرباء في إيران".


وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن قواته تستعد لتنفيذ عملية عسكرية وصفها بأنها "مؤسفة"، مؤكدا أنها ستجبر الولايات المتحدة على إعلان الحداد.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحرب نهائيا يتمثل في الثبات وإلحاق خسائر فادحة بالمعتدي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير بأن السفن المارة في مضيق هرمز تتلقى رسائل لاسلكية تحذرها من الاستجابة لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعبور تحت الحماية الأمريكية.
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