إيران: دمرنا مركز بيانات ضخما في الإمارات خلال الهجمات الأخيرة

قال المتحدث باسم، العميد، إن الضربات الإيرانية الأخيرة دمرتفي، مؤكدا أن المنشأة كانت تستخدم، بحسب قوله، لخدمة ما وصفه بـ"العدو".ونقلتعن شكارجي قوله إن هذا المركز "أُنشئ في الإمارات على مدى 20 عاما، بمساعدة واستثمارات من الأوروبيين والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، من أجل السيطرة على المنطقة"، وفق تعبيره.وكانتقد أعلنت الأسبوع الماضي تعرضها، إلى جانب دول خليجية أخرى، لهجمات إيرانية.وقالت، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت معأطلقت من إيران، مؤكدة التصدي للهجمات.وفي وقت سابق، أعلن، عبر قناته على منصة، أنه حقق إصابة مباشرة فيجنوب أبوظبي، مدعيا تدمير مستودعات تابعة للجيش الأمريكي، ونشر صورا قال إنها التقطت عبر الأقمار الصناعية.