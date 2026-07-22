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إيران: دمرنا مركز بيانات ضخما في الإمارات خلال الهجمات الأخيرة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 20:33 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن الضربات الإيرانية الأخيرة دمرت مركز بيانات ضخمًا في الإمارات، مؤكدا أن المنشأة كانت تستخدم، بحسب قوله، لخدمة ما وصفه بـ"العدو".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن شكارجي قوله إن هذا المركز "أُنشئ في الإمارات على مدى 20 عاما، بمساعدة واستثمارات من الأوروبيين والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، من أجل السيطرة على المنطقة"، وفق تعبيره.


وكانت الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي تعرضها، إلى جانب دول خليجية أخرى، لهجمات إيرانية.


وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، مؤكدة التصدي للهجمات.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر قناته على منصة تلغرام، أنه حقق إصابة مباشرة في قاعدة الظفرة الأمريكية جنوب أبوظبي، مدعيا تدمير مستودعات تابعة للجيش الأمريكي، ونشر صورا قال إنها التقطت عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
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