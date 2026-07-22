JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:13 Tunis

توزر: تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a61053c49dc77.07911404_oglpfekhjinmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 22:09 قراءة: 2 د, 2 ث
      
انتظمت اليوم الاربعاء بولاية توزر، الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي الجهة تحت شعار "الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار" وذلك في إطار أنشطة ديوان التونسيين بالخارج الموجهة لأفراد الجالية وعائلاتهم بالتنسيق مع عدة هياكل متداخلة.

وتناولت الندوة في موضوعها الرئيسي لهذا العام دور الجالية في النهوض بالقطاع السياحي باعتبار توفر الجهة على بنية تحتية سياحية محترمة بالإمكان تحسينها بفضل استثمارات أبناء الجهة المقيمين خارج حدود الوطن بحسب ما افاد به المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج زكريا فرحات صحفية "وات" .

وبين أن مختلف الأطراف استغلت الفرصة للتعريف بفرص الاستثمار السياحي واستقطاب مستثمرين تونسيين مقيمين في الخارج، إلى جانب تناول موضوع فرص التشغيل والتكوين المهني المتاحة في الخارج في إطار التشجيع على الهجرة المنظمة وما توفره هياكل المساندة من برامج منها وزارة التشغيل والتكوين المهني وذلك لدور الجالية في المساهمة في مجهود التنمية والاستثمار.
وأضاف أن الندوة حضرها أبناء ولاية توزر العاملين خارج حدود الوطن وتميزت هذه السنة بحضور ابناء الجهة من بلدان مختلفة على غرار الخليج العربي وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية منها الدنمارك كوجهة جديدة تستقطب كفاءات تونسية، حيث كانت الندوة فرصة للتعريف بالامتيازات التي تضعها الدولة لفائدتهم للتشجيع على الاستثمار.
وبين مستثمر وخبير في المجال السياحي عبد الفتاح مليك لصحفية "وات" أن الجالية المقيمة بالخارج بإمكانها المساهمة بفاعلية في الارتقاء بالمنتوج السياحي عبر تمويل احداث "منظم رحلات" مقره أوربا ويعمل على الوجهة السياحية بالجنوب التونسي ومنها أساسا ولاية توزر ويوظف مطار توزر نفطة الدولي أو الاستثمار باقتناء أحد النزل المغلقة وتشغيلها.

ولفت في هذا السياق الى أن بعث "منظم رحلات" بتمويل من أبناء الجهة في الخارج، سيساهم في توجيه رحلات منظمة وعدم التعويل على منظمي رحلات أجنبية وذلك بالاعتماد على السياحة التضامنية الجماعية، حيث بينت التجارب أن الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجهة لا تدوم إلا بضع سنوات سواء في المجال وكالات الأسفار أو الايواء السياحي، وفق قوله.
وأشار مشاركون في الندوة من بين أصيلي الجهة المقيمين في الخارج إلى أهمية تحسين ظروف الاستثمار، حيث بينت فردوس الشابي (مهندسة مقيمة في الدنمارك) ضرورة تحسين البنية التحتية بربط الجهة بشبكة الطرقات السيارة أو تحسين خدمات النقل الجوي لتصبح يومية على مستوى الرحلات الداخلية بما يجعل هذه الجهة سهلة الولوج إليها سواء من المستثمر التونسي أو الخارجي.
وتحدث من جهته العربي زوقاري (مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة) عن صعوبات ادارية اعترضته عند اقدامه على بعث مشروع تحويل التمور، وأشار من جهته وائل بوعقة (مهندس مقيم بأوروبا) انه كان ينوي الاستثمار ببعث أول محطة شحن السيارات الكهربائية الا انه بعد اتصاله بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبين أن كراس الشروط الخاصة بمثل هذه المشاريع في انتظار الاعداد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333330

babnet

كل الأخبار...

22:13 - مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا امام انظار لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب
22:09 - توزر: تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار"
22:06 - إدارة مهرجان دقة: الحريق اندلع خارج الموقع الأثري ولم يسجل أي أضرار
21:45 - رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يشيد بالنتائج المحققة من قبل المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026
21:42 - وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية
21:31 - لطفي بوشناق يحيي سهرة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي وسط تفاعل جماهيري كبير
21:30 - دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني
21:05 - بلدية تونس : تدخلات ميدانية تسفر عن حجز واتلاف مواد منتهية الصلوحية بدائرة السيجومي
20:33 - إيران: دمرنا مركز بيانات ضخما في الإمارات خلال الهجمات الأخيرة
20:24 - الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآتنا سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet43°
32° Babnet
الــرياح:
1.42 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
40°-29
39°-28
38°-26
45°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio