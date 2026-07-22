هيئة مهرجان قفصة الدولي تكشف عن برنامج الدورة 46 للمهرجان

كشفت هيئة مهرجان قفصة الدولي،اليوم الأربعاء ،خلال ندوة صحفية بالمركب الثقافي ابن منظور،عن برنامج الدورة 46 للمهرجان والتي ستنطلق بداية من يوم 27 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 20 أوت.وافاد مدير مهرجان قفصة الدولي رضا الفاهم بأن، الدورة 46 للمهرجان ستضم 15 عرضا متنوعا تمسّ اذواق مختلف الشرائح العمرية وتجمع بين الفن الشبابي والشعبي والصوفي والطربي والموجه للاطفال، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سيكون بعرض للفنان مرتضى الفتيتي على أن تختتم فعاليات المهرجان بعرض صوفي جهوي بعنوان "شواش الحاضرة" لابناء الجهة عمر خلف الله والامجد بلحسن.واضاف الفاهم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن باقي العروض التي ستؤثث برمجة المهرجان تتمثل في حفل فني شبابي للفنان "نوردو" وفيلم "لقشة مالسما" إضافة إلى وان مان شو" مايضحكنيش" لياسين الصالحي وعرض فني شعبي لفنانين من ابناء الجهة سيؤمنه كل من التليلي القفصي والامجد القفصي وسماح جلول فضلا عن عرض مسرحية بعنوان" جاكراندا" لنزار السعيدي.وأشار إلى انه تم كذلك برمجة عرض مسرحي بعنوان"بامبينو" لبسام الحمراوي وعرض في إطار التعاون الدولي وعرض فني شبابي لفنان الراب "كازو" وعرض فني للفنانة يسرى محنوش وعرض موسيقي لفوزي بن قمرة وعرض موسيقي للفنانة شيرين اللجمي وعرض للفنان نور شيبة اضافة الى عرض موجه للاطفال والشباب.وأوضح مدير مهرجان قفصة الدولي أن غياب العروض الدولية للمهرجان مرده اساسا الصعوبات المادية التي تعرفها جمعية المهرجان بسبب غلاء أسعار العروض الاجنبية إضافة إلى عدم قدرة المسرح الاثري البرج استيعاب أكثر من 1500 متفرج ، مبينا أن هذه الدورة شهدت صعوبات تنظيمية لغياب المستشهرين باستثاء الدعم من وزارة الشؤون الثقافية وولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والبريد التونسي.