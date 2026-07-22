لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو الى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء

دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب الى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، و كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة.وأكّدت اللجنة،في ختام جلسة انعقدت امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، انفتاحها على كل مشاريع الطاقات المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية.وتطرّق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.وأشاروا الى ان هذه الانقطاعات المتكررة تسببت في خسائر كبيرة للمواطن والمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي والمترافقة مع موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا والمتجاوزة للمعدلات العادية.