JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:33 Tunis

لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو الى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c4dc1c374932.16493710_eqomghkfipjln.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 20:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب الى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، و كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة.

وأكّدت اللجنة،في ختام جلسة انعقدت امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، انفتاحها على كل مشاريع الطاقات المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية.


وتطرّق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.


وأشاروا الى ان هذه الانقطاعات المتكررة تسببت في خسائر كبيرة للمواطن والمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي والمترافقة مع موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا والمتجاوزة للمعدلات العادية.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333336

babnet

كل الأخبار...

20:33 - إيران: دمرنا مركز بيانات ضخما في الإمارات خلال الهجمات الأخيرة
20:24 - الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآتنا سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة
20:10 - لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو الى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء
20:10 - وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية لإنتداب 16 تقنياً في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية
19:21 - وزير التربية يؤكد أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين استعدادا للعودة المدرسية
19:13 - الزهروني: الإطاحة بـ"بارون" ترويج الكوكايين
19:11 - الولايات المتحدة والسعودية توقّعان الليلة اتفاقًا للتعاون النووي المدني دون ربطه بالتطبيع مع إسرائيل
19:08 - ترامب وإدارته لا يعتزمان عرقلة تسليم أندرو وتريستان تيت إلى بريطانيا
19:04 - الشباب التونسي شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاركة في العمل المناخي في أفق 2035
19:04 - مستقبل المرسى: اتفاق رسمي لانتداب ثنائي الترجي الرياضي قصي معشة وريان الحمروني (نائب الرئيس)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet43°
34° Babnet
الــرياح:
2.26 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
40°-29
39°-28
40°-26
44°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio