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وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية لإنتداب 16 تقنياً في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 20:10 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنياً بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك في اختصاصي "التحليل الكيميائي" و"الهندسة المدنية".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن فترة تقديم الترشحات عن بُعد تبدأ اعتباراً من يوم 20 جويلية 2026 وتُغلق يوم 03 أوت 2026، عبر الموقـع الإلكتروني المخصص للمناظرات (concours.finances.gov.tn).


ويتوزع العدد الجملي للخطط المزمع تسديدها (16 خطة) حسب الاختصاص وجهات التعيين كالتالي على اختصاص التحليل الكيميائي (15 خطة) موزعة بين ولاية مدنين (6 خطط)، وتونس العاصمة (3 خطط)، وسوسة (3 خطط)، وصفاقس (3 خطط) و اختصاص الهندسة المدنية (خطة واحدة): مخصصة لولاية تونس.


ويشترط في المترشحين أن يكونوا حائزين على إحدى الشهائد العلمية التالية في الاختصاصين المطلوبين وهي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا المسلمة من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية (على الأقل) أو شهادة معادلة لها أو شهادة الإجازة التطبيقية في غير نظام "إمد" (على الأقل) أو ما يعادلها أو شهادة جامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي (على الأقل) أو ما يعادلها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني.

وبخصوص شرط السن، فقد حدّد البلاغ السن القصوى بـ 40 سنة في غرة جانفي 2026. وفي حالة تجاوز هذه السن، يتم احتساب السن ابتداءً من سنة التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل، بشرط التحيين، على ألا تتجاوز السن القصوى 45 سنة في غرة جانفي 2026، مع إمكانية طرح فترة العمل المدني الفعلي بالقطاع العمومي وفق التراتيب الجاري بها العمل.

ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى التثبت الدقيق من صحة البيانات المدرجة باستمارة الترشح الإلكترونية قبل المصادقة عليها وتحديد الجهة والاختصاص بدقة، مؤكدة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أي مطلب يتعلق بتعديل البيانات بعد إرسالها عن بُعد.
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