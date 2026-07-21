إحالة وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم على الدائرة الجناحية

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مثل ظهر اليوم في حالة سراح امام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة سنتبن في قضية ذات صبغة ديوانية.

وبرر الوزير الاسبق اعتراضه لعدم وصول الاستدعاء له للمثول امام القضاء بخصوص ملف القضية.

وقد قررت الدائرة قبول الاعتراض واحالته على الدائرة الجناحية لمحاكمته من اجل ما نسب إليه وتحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل للمحاكمة.