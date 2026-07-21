النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق بسوسة من 22 الى 30 جويلية الجاري

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي دخول فريق أكابر كرة القدم بداية من الغد الأربعاء في تربص مغلق بمدينة سوسة وذلك في اطار الاستعدادات للموسم الرياضي 2026-2027.وأورد النادي الصفاقسي أنّ التربص سيستمر الى غاية 30 جويلية الجاري.يذكر أنّ نادي عاصمة الجنوب كان استأنف التمارين يوم الثلاثاء 14 جويلية الجاري وذلك تحت اشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي.تجدر الاشارة الى أنّ النادي الرياضي الصفاقسي كان قد أنهى موسم 2025-2026 في المركز الثالث خلف النادي الافريقي (البطل) والترجي الرياضي التونسي (الوصيف)، ضامنا بذلك مشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.