وفد من لجنة الصحة بمقاطعة جشانغشي الصينية يزور تونس لتعزيز التعاون الصحي المشترك

أدى وفد من خمسة أعضاء من لجنة الصحة بمقاطعة جيانغشي الصينية، برئاسة لي تشونغ فانغ، مؤخّرا، زيارة إلى تونس، في إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، شملت زيارة عدد من المؤسسات الصحية والجهات الرسمية.وأجرى الوفد، خلال لقاء بوزارة الصحة، مباحثات حول سبل تطوير التعاون الثنائي، تناولت إعداد اتفاقية لإيفاد البعثات الطبية، وإرساء آلية للاستشارات الطبية عن بُعد، وتفعيل اللجنة العلمية الطبية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، مع الاتفاق على آليات تنفيذ هذه المشاريع.كما بحث الوفد، خلال اجتماع بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، معايير اختيار متدربين تونسيين للمشاركة في برامج تدريبية بمقاطعة جيانغشي، إضافة إلى التعاون في إعداد دستور الأدوية النباتية التونسية، وزار مركز الطب الصيني التقليدي.وفي مستشفى الرابطة، ناقش الوفد مع رئيس قسم أمراض القلب سبل إحداث مركز تونسي صيني مشترك لأمراض القلب، وإمكانية إيفاد أطباء اختصاص في هذا المجال.وزار الوفد المستشفى الجهوي بجندوبة، حيث اطلع على سير عمل البعثة الطبية الصينية وظروف عملها، كما تحول إلى مقر إقامتها للوقوف على أوضاع أعضائها والخدمات المسداة لهم.وأشاد الجانب التونسي بالخبرات الطبية الصينية وبإسهام البعثة الطبية الصينية في دعم الخدمات الصحية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على القطاع الصحي في تونس.ومن ناحيتها أكّدت البعثة الطبية الصينية مواصلة دعم التعاون الصحي بين البلدين وتعزيز رسالتها الإنسانية في تونس.