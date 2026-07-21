حصاد الحبوب يتجاوز 90% والكميات المجمعة تفوق 10.5 ملايين قنطار

أعلنأن نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزتعلى المستوى الوطني، فيما بلغت الكميات المجمعة إلى غايةأكثر منوأوضح الديوان، في آخر معطياته الإحصائية، أن الكميات المجمعة توزعت بين، بما يمثلمن إجمالي المحصول المجمع، و، أي ما يعادل، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.وتصدرتقائمة الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ، أي ما يعادلمن الإجمالي الوطني، تلتهابـ، ثمبـ، وبـ، ثمبـكما سجلت ولاياتنحوعلى التوالي، تليهمابـ، ثمبـ، وبـ، وبـ، وبـ، وبـ، فيما بلغت الكميات المجمعةبولاية، وبولايةوأشار ديوان الحبوب إلى تواصللإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة المخصصة للبذر.كما بلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية، سواء نحو وحدات ديوان الحبوب أو عبر بيعها إلى المطاحن، حواليوكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب،، قد أكدت في تصريح سابق أن التوقعات تشير إلىمن الحبوب على المستوى الوطني خلال الموسم الحالي.