حصاد الحبوب يتجاوز 90% والكميات المجمعة تفوق 10.5 ملايين قنطار
أعلن ديوان الحبوب أن نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت 90 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية 2026 أكثر من 10.5 ملايين قنطار.
وأوضح الديوان، في آخر معطياته الإحصائية، أن الكميات المجمعة توزعت بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94 بالمائة من إجمالي المحصول المجمع، و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 6 بالمائة، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.
وتصدرت ولاية باجة قائمة الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ2.35 مليون قنطار، أي ما يعادل 22.39 بالمائة من الإجمالي الوطني، تلتها بنزرت بـ1.5 مليون قنطار، ثم سليانة بـ1.44 مليون قنطار، والكاف بـ1.41 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ1.05 مليون قنطار.
كما سجلت ولايات زغوان ومنوبة نحو 663 ألفا و662 ألف قنطار على التوالي، تليهما القيروان بـ647 ألف قنطار، ثم نابل بـ287 ألف قنطار، والقصرين بـ146 ألف قنطار، وأريانة بـ137 ألف قنطار، وقفصة بـ108 آلاف قنطار، وسيدي بوزيد بـ99 ألف قنطار، فيما بلغت الكميات المجمعة 4 آلاف قنطار بولاية سوسة، و60 قنطارا فقط بولاية المهدية.
وأشار ديوان الحبوب إلى تواصل عملية وسق كميات الشعير المنتقاة لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة المخصصة للبذر.
كما بلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 جويلية 2026، سواء نحو وحدات ديوان الحبوب أو عبر بيعها إلى المطاحن، حوالي 4.5 ملايين قنطار.
وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد، قد أكدت في تصريح سابق أن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني خلال الموسم الحالي.
وأوضح الديوان، في آخر معطياته الإحصائية، أن الكميات المجمعة توزعت بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94 بالمائة من إجمالي المحصول المجمع، و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 6 بالمائة، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.
وتصدرت ولاية باجة قائمة الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ2.35 مليون قنطار، أي ما يعادل 22.39 بالمائة من الإجمالي الوطني، تلتها بنزرت بـ1.5 مليون قنطار، ثم سليانة بـ1.44 مليون قنطار، والكاف بـ1.41 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ1.05 مليون قنطار.
كما سجلت ولايات زغوان ومنوبة نحو 663 ألفا و662 ألف قنطار على التوالي، تليهما القيروان بـ647 ألف قنطار، ثم نابل بـ287 ألف قنطار، والقصرين بـ146 ألف قنطار، وأريانة بـ137 ألف قنطار، وقفصة بـ108 آلاف قنطار، وسيدي بوزيد بـ99 ألف قنطار، فيما بلغت الكميات المجمعة 4 آلاف قنطار بولاية سوسة، و60 قنطارا فقط بولاية المهدية.
وأشار ديوان الحبوب إلى تواصل عملية وسق كميات الشعير المنتقاة لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة المخصصة للبذر.
كما بلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 جويلية 2026، سواء نحو وحدات ديوان الحبوب أو عبر بيعها إلى المطاحن، حوالي 4.5 ملايين قنطار.
وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد، قد أكدت في تصريح سابق أن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني خلال الموسم الحالي.
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