JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:04 Tunis

حصاد الحبوب يتجاوز 90% والكميات المجمعة تفوق 10.5 ملايين قنطار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fb425fe109f5.14098124_egojphlqkfmin.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 17:08 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعلن ديوان الحبوب أن نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت 90 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية 2026 أكثر من 10.5 ملايين قنطار.

وأوضح الديوان، في آخر معطياته الإحصائية، أن الكميات المجمعة توزعت بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94 بالمائة من إجمالي المحصول المجمع، و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 6 بالمائة، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.


وتصدرت ولاية باجة قائمة الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ2.35 مليون قنطار، أي ما يعادل 22.39 بالمائة من الإجمالي الوطني، تلتها بنزرت بـ1.5 مليون قنطار، ثم سليانة بـ1.44 مليون قنطار، والكاف بـ1.41 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ1.05 مليون قنطار.


كما سجلت ولايات زغوان ومنوبة نحو 663 ألفا و662 ألف قنطار على التوالي، تليهما القيروان بـ647 ألف قنطار، ثم نابل بـ287 ألف قنطار، والقصرين بـ146 ألف قنطار، وأريانة بـ137 ألف قنطار، وقفصة بـ108 آلاف قنطار، وسيدي بوزيد بـ99 ألف قنطار، فيما بلغت الكميات المجمعة 4 آلاف قنطار بولاية سوسة، و60 قنطارا فقط بولاية المهدية.

وأشار ديوان الحبوب إلى تواصل عملية وسق كميات الشعير المنتقاة لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة المخصصة للبذر.

كما بلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 جويلية 2026، سواء نحو وحدات ديوان الحبوب أو عبر بيعها إلى المطاحن، حوالي 4.5 ملايين قنطار.

وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد، قد أكدت في تصريح سابق أن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني خلال الموسم الحالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333268

babnet

كل الأخبار...

18:04 - توزر: افتتاح الدورة 33 لمصيف الكتاب بكرنفال تنشيطي وورشات للأطفال في فضاءات المكتبة الجهوية
17:49 - النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق بسوسة من 22 الى 30 جويلية الجاري
17:46 - عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى التقيد بالقانون المنظم لمهنة الخبراء في المساحة
17:14 - ديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية كميات الحبوب المجمعة من التقلبات الجوية
17:08 - حصاد الحبوب يتجاوز 90% والكميات المجمعة تفوق 10.5 ملايين قنطار
17:03 - وفد من لجنة الصحة بمقاطعة جشانغشي الصينية يزور تونس لتعزيز التعاون الصحي المشترك
17:00 - المجمع الألماني BHS Tabletop يعتزم إنجاز مشروع صناعي في تونس باستثمار يقارب 40 مليون دينار
16:37 - القصرين: جمع 70 بالمائة من صابة الحبوب المروية بماجل بلعباس والدعوة الى معالجة الإشكاليات الهيكلية
16:35 - إحالة وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم على الدائرة الجناحية
16:27 - سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 94 بالمائة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 جويلية 2026 | 6 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:16
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 11
Babnet
Babnet47°
43° Babnet
الــرياح:
2.95 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-33
42°-31
40°-29
38°-28
41°-26
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/07)     1106,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/07)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio