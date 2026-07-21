وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب نظار أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية

فتحت وزارة الداخلية، بداية من أمس الاثنين وإلى غاية 09 أوت 2026، باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي للراغبين في المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لنظار أمن (اختصاصات شبه طبية وتقنية) بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تشمل المناظرة جملة من الاختصاصات الشبه طبية والتقنية من بينها علوم التمريض والإنعاش والتبنيج والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي وصيانة المعدات البيوطبية، إضافة إلى حفظ الصحة والسلامة المهنية والمحيط وعدد من الاختصاصات المساعدة الأخرى.وتشترط المناظرة في المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا (أو ما يعادلها) مع شهادة منظرة في إحدى الاختصاصات المطلوبة أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى إلى جانب التمتع بالجنسية التونسية وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يتجاوز 24 سنة في الأول من جانفي 2026، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية الفعلية أو التسجيل بمكاتب التشغيل.كما يشترط ألا يقل طول القامة عن 1.70م للذكور و1.65م للإناث وألا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر مع ثبوت القابلية البدنية والصحية للعمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.ودعت الوزارة الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط إلى التسجيل بالموقع الإلكتروني (⁠recrutementdgsn.interieur.gov.tn⁠) والتأشير على استمارة الترشح لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر ثم إرسال ملفاتهم متضمنة كافة الوثائق المطلوبة عبر البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات (18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس) في أجل أقصاه 10 أوت 2026.وتتضمن المناظرة ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة اولى تجرى يوم 15 نوفمبر 2026 وتشمل اختبارات كتابية في الثقافة العامة والاختصاص يليها إجراء فحوصات طبية واختبارات رياضية وتقنية نفسية ومقابلة مع لجنة الامتحان للناجحين وصولا إلى مرحلة ثالثة تشتمل على تحاليل طبية تكميلية وفحوصات نفسية معمقة واختبار نظري تطبيقي.