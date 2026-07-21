وزارة الصحة تقرّر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027 - 2030

تقرّر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الوطنية للتلقيح، الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027 - 2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.وأوضحت الوزارة الصحة، في بلاغ لها، أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية، وضمان جودة خدمات التلقيح مع الإستثمار في الوقاية نظرا لأهميّتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة.وشدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خُصّص لتقييم برنامج اللجنة الوطنية للتلقيح، على الإنصاف في النفاذ إلى التلاقيح بمختلف الجهات تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تحقيق العدالة الصحية، وفق نص البلاغ.