سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 94 بالمائة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)

بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي، 94 بالمائة بما يعادل 1 مليون و447 ألف قنطار، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.وبين عزوز في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الكميات المجمعة من الحبوب تتوزع إلى 765626 قنطارا من القمح الصلب و225355 قنطارا من القمح اللين و455088 قنطارا من الشعير و 1542 قنطارا من التريتكال، وانه تم وسق 625 ألف قنطار من الحبوب في إتجاه ديوان الحبوب.يشار إلى أن المساحات المبذورة بالجهة بلغت 154 ألف هكتار موزعة إلى 76 ألف هكتار قمح صلب و10 ألاف و600 هكتار قمح لين و66 ألف هكتار شعير، في مجملها في حالة "حسنة" بنسبة 78 بالمائة، و16 بالمائة في حالة "متوسطة" و6 بالمائة في حالة "دون المتوسط".يذكر أن الجهة تعد 30 مركز تجميع (28 مركزا قديما و 2 مراكز إحداثات جديدة بالكريب وسليانة الشمالية) بطاقة تجميع جملية تقدر ب1 مليون و130 ألف قنطار موزعة على كافة المعتمديات باستثناء معتمدية كسرى.