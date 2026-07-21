التايكواندو: ميداليتان برونزيتان لتونس في ختام المشاركة في دورة شينشون الدولية بكوريا الجنوبية

اختتمت تونس مشاركتها في دورة شينشون الدولية للتايكواندو بكوريا الجنوبية بإحراز ميداليتين برونزيتين، وفق بلاغ نشرته الجامعة التونسية للتايكواندو اليوم الثلاثاء.وجاءت الميداليتان، في الدورة المصنفة "جي 2" والتي اقيمت على مدى يومين واختتمت اليوم الثلاثاء، عن طريق كل من وفاء المسغوني وشيماء التومي في منافسات وزن دون 62 كغ، وفق البلاغ ذاته.وفي طريقها نحو الميدالية البرونزية، فازت وفاء المسغوني في الدور الأول على لاعبة منتخب الصين تايبيه شو مان لين بنتيجة (2-0)، قبل ان تتجاوز لاعبتي منتخب كوريا الجنوبية شوي سوبين في ثمن النهائي وكيم يون يونغ في ربع النهائي بالنتيجة ذاتها (2-0)، لتنهزم في نزال نصف النهائي امام وانغ واي شاي من الصين تايبيه بنتيجة (2-1).اما شيماء التومي، فقد بدأت مشوارها بالفوز في ثلاث نزالات متتالية بنتيجة 2-0 على كل من الكورية الجنوبية لي غون في الدور الأول ومواطنتها لي جوا في ثمن النهائي والأسترالية غابييلابليويت في ربع النهائي، قبل ان تنهزم في نصف النهائي بالانسحاب أمام الكورية الجنوبية كيم غاهيون بسبب الإصابة.واضافت الجامعة ان تونس شاركت في هذه الدورة، التي اثث فعالياتها 1500 لاعبا ولاعبة في فئة الاكابر والكبريات يمثلون أكثر من 50 دولة، بأربعة عناصر، حيث لم يتوفق الثنائي المتألف عهود بن عون وعائشة الزغبي في الصعود على منصة التتويج، في حين تعرضت اكرام الظاهري الى اصابة حرمتها من المشاركة وفق البلاغ الذي اكد ان هذه المشاركة تندرج في اطار التحضيرات لألعاب البحر الابيض المتوسط بمدينة تارونتو الإيطالية وبطولة العالم للسيدات بالصين اللتين ستقامان خلال السنة الجارية.