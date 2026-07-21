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المبارزة: تونس تشارك في بطولة العالم بهونغ كونغ من 22 الى 30 جويلية الجاري بخمسة عناصر

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 10:59 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تشارك المبارزة التونسية بخمسة عناصر في بطولة العالم التي تقام بهونغ كونغ من 22 الى 30 جويلية الجاري.
وستكون العناصر الوطنية على موعد مع مسابقتي الفردي والفرق في سلاح الفلوري فتيات عبر الثلاثي نوران بشير وياسمين السوسي ونور الاسلام مشارك.
وفي المقابل، ستقتصر المشاركة في سلاح السابر على مسابقتي الفردي عبر الثنائي فارس الفرجاني وياسمين دغفوس.
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