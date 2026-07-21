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مهرجان قرطاج الدولي: جاكي ومارلون جاكسون يستعيدان مجد شقيقهم ملك البوب أمام جمهور تونسي لا يزال متعطشا لذكراه

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 14:38 قراءة: 2 د, 17 ث
      
بعد قرابة 4 سنوات على أول حضور لهم في تونس، سجلت فرقة " ذا جاكسون" عودتها بقوة إلى المسرح الأثري بقرطاح، يوم أمس الاثنين 20 جويلية الجاري، في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي.
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مثل عرض "ذا جاكسون"، فرصة لإعادة إحياء ذكرى الأسطورة "مايكل جاكسون"، إذ يُصادف موعد هذا العرض، الذكرى الثلاثين للزيارة التاريخية لنجم البوب سنة 1996 وإحيائه لحفل بقبة المنزه بتونس.


واستعدادا لأجواء هذه السهرة، وجد عُشاق "ذا جاكسون"، أنفسهم أمام عناصر "ديكور" تمهيدية يجد الزائر نفسه أمامها منذ حلوله بفضاء حدائق المسرح الأثري بقرطاج، حيث تم تركيز مرايا ضخمة مضيئة تتوسطها صورة النجم العالمي "مايكل جاكسون" وتوقيعه عليها.
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وفي أجواء احتفالية مفعمة بالحماس، حرص عشاق النجم العالمي على الظهور بأزياء بيضاء أنيقة وبإطلالات مستوحاة من أيقونتهم الفنية، موثّقين هذه اللحظات تحت أضواء كاميرات المصورين. وبدا جليا أن الهوس بموسيقى "مايكل جاكسون"، لا يزال متوارثا من جيل إلى جيل، رغم مرور سنوات على رحيله.

وكانت تونس استقبلت سنة 2022، الثلاثي "تيتو"، "جاكي"، و"مارلون"، قبل أن يتوفى عازف الجيتار "تيتو جاكسن" في سبتمبر 2024، ليعتلي هذه المرة الثنائي "جاكي" (75 سنة) و"مارلون" (69 سنة) وحدهما، مسرح قرطاج، محملين بإرث عائلي ثقيل. وأثبت هذا الثنائي من خلال العرض، أن الحيوية والطاقة وحب الحياة تظلّ السمة المميزة التي لا ينافسه فيهما أحد، إذ نجح الشقيقان في تقديم عرض استثنائي في قرطاج، رغم أنه زمنيا لم يدم أكثر من ساعة وربع.

وتفاعل الجمهور الذي كان مزيجا بين عشاق قدامى يحملون حنينا إلى الماضي وجيل جديد من المعجبين، مع باقة من أشهر أغاني " ذا جاكسون 5" خلال حقبة "الديسكو-فانك"، من بينها "Can You Feel It" و"Blame It on the Boogie" و"Shake Your Body"، إلى جانب أعمال موسيقية صنعت نجوميتهم على غرار "ABC" و"I Want You Back".

وبرز الشقيقان جاكسون خلال هذا العرض، بملابسهما اللامعة، التي جمعت بين لوني الأسود المرصّع والأبيض المطرّز بالعدسات البراقة، فأمتعا الجمهور غناء ورقصا، على إيقاعات موسيقية مرفوقة بعرض بصري مبهر، تصدره الشعار المضيء للفرقة. وفي الخلفية، عُرضت على الشاشات العملاقة صور أرشيفية نادرة، توثّق بدايات هذه المجموعة في مدينة "غاري" بولاية إنديانا الأمريكية، إلى جانب "بورتريهات" مؤثرة لأسطورة البوب الخالد "مايكل جاكسون" فضلا عن شهادات لوالديهم "كاثرين" و"جوزيف جاكسون."

وقد استعان "جاكي" و"مارلون جاكسون"، في هذا الحفل بجيل جديد من الفنانين البريطانيين الذين أدوا مقاطع غنائية واستعراضية راقصة وأضفى هذا التعاون بين الطرفين، لمسة من التجديد، مكنت الجمهور من معايشة إرث العائلة الموسيقي برؤية جديدة، نالت إعجاب الجمهور الذي حضر من مختلف جهات الجمهورية ليعيش مجددا ذكريات مفعمة بالحنين إلى زمن ملك البوب مايكل جاكسون الذي ظلت موسيقاه خالدة في الوجدان على مدى عقود.
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