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صفاقس: يوم جراحي لطبّ العيون بالمستشفى الجهوي بجبنيانة

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 14:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظم المستشفى الجهوي بجبنيانة مؤخرا يوماً جراحياً لطبّ العيون، تم خلاله إجراء 42 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض (الساد) وزرع العدسات،وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس
وانتظمت هذه المبادرة بالتنسيق مع نادي البصر بصفاقس، وبمساهمة جمعية العون المباشر، وبالتعاون مع السلطة المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية المتخصصة، والتقليص من قائمات الانتظار،وتخفيف معاناة المرضى
ويندرج تنظيم يوم جراحي لطبّ العيون بالمستشفى في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتقليص من آجال ومواعيد الانتظار

كما تندرج هذه المبادرة، ضمن برنامج متواصل تنفذه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بالشراكة مع مختلف المتدخلين، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية، والرفع من نسق التدخلات الجراحية، وتقريب العلاج من المواطنين، بما يكرّس الحق في الصحة ،ويجسد مبادئ العدالة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية
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