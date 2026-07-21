باب سويقة: تفكيك عصابة اجرامية روعت أعوان التوصيل

اوقف إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أول أمس عصابة إجرامية روعت اعوان التوصيل ("Livreurs") بالسلب وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة.وكان منطلق الابحاث في القضبة على أثر ورود عدة شكايات على الوحدات الامنية من قبل عدد من متفقدي وموزعي البضائع، مفادها تعرضهم للافتكاط والترويع وافتكاك دراجاتهم النارية ومتعلقاتهم الشخصية أثناء أدائهم لمهامهم بالجهة.وبإجراء جملة من التحريات الميدانية والدقيقة، تمكّنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية العقلين المدبرين للشبكة واستدراجهما، ليتم إلقاء القبض عليهما في وقت قياسي.وتبين أن العصابة يتزعمها نفران من ذوي السوابق العدلية، اعتمدا أسلوب مباغتة الضحايا في نقاط معزولة وتجريدهم من وسائل نقلهم بالقوة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين.