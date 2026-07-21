جندوبة: حريق في منطقة سيدي محمد بمعتمدية عين دراهم وتسجيل اضرار في الغابات والأشجار المثمرة

تسبّب حريق اندلع ليلة البارحة بمنطقة سيدي محمد من معتمدية عين دراهم في احتراق نحو ثمانية هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من الماشية، وفق ما افاد به عدد من المتضررين ومسؤول محلّي بالجهة صحفي "وات.ووفق ذات المصادر، فان الحريق الذي طال منطقة سيدي محمد القريبة من سد الزرقاء، جاء بعد ان تمّت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت قبل يوم في مناطق مجاورة لها، وتسبب غياب المسالك القادرة على تامين ولوج شاحنات وصهاريج إطفاء في توسع دائرة الحريق واضراره، وهو ما يستوجب فتح مسالك جديدة وتهيئة الطرائد الغابية وتجهيز نقاط خزن المياه حتى تكون قريبة من مناطق التدخل وضامنة لنجاعته وسرعته.وكانت الجهة قد عرفت منذ اول امس الاحد اندلاع ثلاثة حرائق بمناطق صرا رابح ودار فاطمة والصفصاف، حيث اندلع الحريق الاول والثاني (ليلة يوم الاحد) فى تواقيت متقاربة، واندلع الحريق الثالث في ساعات الفجر الأولى من يوم امس، قبل ان يندلع الحريق الرابع في منطقة سيدي محمد (ليلة امس).