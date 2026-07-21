فتح باب الترشح لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في إعداد مشاريع التحول الرقمي

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عبر مركز "قطب الصناعة 4.0" عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الصناعية التونسية للاستفادة من برنامج مرافقة في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار شراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار انتقالها نحو الصناعة 4.0، من خلال توفير مرافقة فنية تشمل إنجاز تشخيص لمستوى النضج الرقمي للمؤسسة وإعداد خارطة طريق مخصصة للانتقال الرقمي إلى جانب إعداد كراس شروط لمشروع نموذجي يمهد لتنفيذ حلول رقمية داخل المؤسسة.وأكدت الوكالة أن هذه المرافقة ممولة بالكامل من قبل التعاون الألماني بما يتيح للمؤسسات الصناعية الاستفادة من خدمات استشارية متخصصة دون تحمل أي أعباء مالية.ودعت المؤسسات الصناعية الراغبة في المشاركة إلى تقديم ترشحاتها في أجل أقصاه يوم 16 أوت 2026، وذلك عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على كراس الشروط المنظم للمشاركة.ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للنسيج الصناعي التونسي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية ودعم اعتماد حلول الصناعة 4.0 بما يساهم في تحسين الإنتاجية ورفع القدرة على الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية.رصد